NHNN muốn phối hợp với Bộ Công an quản lý thị trường ngoại hối

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) với USD trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động và xuất hiện sự chênh lệch với tỷ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

Để chủ động các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối, hạn chế rủi ro cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, NHNN cho biết thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế.

Nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền (Ảnh: Tiến Tuấn).

Qua đó, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý ngoại hối, nhất là hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật, hoạt động của thị trường ngoại hối không chính thức; thực hiện các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có theo quy định.

NHNN cũng đề nghị các cơ quan phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, các trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối để NHNN kịp thời triển khai các biện pháp quản lý thị trường ngoại hối hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.