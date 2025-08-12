Nhiều triển vọng cho cổ phiếu ngành tiêu dùng bán lẻ từ việc nâng hạng thị trường

Sự kiện này, nếu diễn ra đúng kỳ vọng, sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy mô hàng tỷ USD từ các quỹ ETF và nhà đầu tư tổ chức toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, MSN của Tập đoàn Masan là một trong những cổ phiếu sáng giá, không chỉ nhờ nền tảng kinh doanh vững chắc mà còn vì đáp ứng tốt các tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Người tiêu dùng mua sắm sản phẩm của Masan Consumer (Ảnh: Masan).

Cổ phiếu bứt phá, kỳ vọng đón dòng vốn ngoại

Năm 2025 là thời điểm phấn đấu để thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được phê duyệt. Các tổ chức tài chính quốc tế, các chuyên gia đều cho rằng, khi được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút một lượng vốn, thúc đẩy tăng trưởng quy mô và thanh khoản thị trường.

Theo phân tích của SSI Research, kịch bản nâng hạng lên Emerging Market có thể giúp Việt Nam thu hút khoảng 1 tỷ USD từ các quỹ ETF. Trong danh sách các cổ phiếu có khả năng hưởng lợi lớn, MSN được dự báo sẽ thu hút khoảng 91,89 triệu USD. Đây là con số đáng chú ý đối với một mã thuộc lĩnh vực tiêu dùng - bán lẻ, vốn được nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao nhờ tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường Việt Nam.

Với vốn hóa hơn 124.000 tỷ đồng, thanh khoản đang ở mức cao và tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn nhiều dư địa, MSN đáp ứng hầu hết các tiêu chí của các chỉ số thị trường mới nổi. Sự hiện diện của Masan trong nhiều lĩnh vực thiết yếu từ FMCG, bán lẻ, đến thực phẩm - đồ uống, thịt chế biến cũng giúp cổ phiếu này trở thành lựa chọn hàng đầu đối với các quỹ tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định.

Người tiêu dùng mua sắm thịt ủ mát MEATDeli (Ảnh: Masan).

Ngày 11/8, cổ phiếu MSN có phiên giao dịch bùng nổ khi đóng cửa ở mức 82.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 7% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 30 triệu đơn vị, mức cao nhất kể từ khi niêm yết, phản ánh dòng tiền mạnh mẽ từ cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Về mặt kỹ thuật, MSN đã vượt ngưỡng kháng cự 80.500 đồng và bứt lên trên dải Bollinger Band phía trên, tín hiệu cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang được củng cố. Khối lượng giao dịch đột biến đi kèm đà tăng giá mạnh mở ra khả năng hình thành mặt bằng giá mới.

Nền tảng kinh doanh vững chắc, nhiều tổ chức đánh giá tích cực

Trong nửa đầu năm 2025, Masan ghi nhận doanh thu thuần 42.163 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 2.602 tỷ đồng, tăng 82,6% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% kế hoạch cả năm.

Các mảng kinh doanh trụ cột của Masan đều cho thấy kết quả tích cực. Cụ thể, ở mảng bán lẻ, WinCommerce (WCM) đạt doanh thu 17.915 tỷ đồng, tăng 13,4%, lợi nhuận Pre-MI đạt 68 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp có lãi. Tính đến cuối quý II, WCM mở ròng 318 cửa hàng trong 6 tháng, hoàn thành 80% mục tiêu năm, trong đó gần 75% số cửa hàng mới nằm tại khu vực nông thôn.

Tại lĩnh vực hàng FMCG, Masan Consumer (MCH) chịu tác động ngắn hạn từ gián đoạn kênh GT (bán lẻ truyền thống) do chính sách thuế mới. Để ứng phó, MCH đã khẩn trương triển khai các sáng kiến chiến lược nhằm chuyển đổi mô hình phân phối, giảm phụ thuộc vào nhà bán lẻ truyền thống lớn và thúc đẩy kênh phân phối trực tiếp.

Thịt ủ mát được sản xuất theo công nghệ châu Âu tại tổ hợp nhà máy chế biến thịt mát MEATDeli (Ảnh: Masan).

Tại mảng thịt của Masan, Masan MEATLife (MML) ghi nhận doanh thu 4.409 tỷ đồng, tăng 25,6%, lợi nhuận 364 tỷ đồng, với mảng thịt chế biến tăng trưởng hai chữ số và hưởng lợi từ giá heo cao.

Masan High-Tech Materials (MHT) đạt doanh thu 1.614 tỷ đồng, tăng 27,9%, lợi nhuận 6 tỷ đồng, cải thiện 400 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ giá APT và bismuth tăng mạnh.

Liên tục duy trì đà tăng trưởng bền vững, nhiều công ty chứng khoán lớn khuyến nghị “mua” đối với MSN với tiềm năng tăng giá đáng kể. Cụ thể, VCBS đặt giá mục tiêu 93.208 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 14% so với giá đóng cửa ngày 11/8, dựa trên triển vọng tăng trưởng tại WCM, MCH, MML, MHT và hiệu ứng cộng hưởng từ hệ sinh thái tiêu dùng tích hợp.

KBSV định giá MSN theo phương pháp SoTP ở mức 100.000 đồng/cổ phiếu, dự báo các mảng kinh doanh chính sẽ duy trì tăng trưởng hai chữ số và biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện.

Trong khi đó, VCI nhấn mạnh MSN là cổ phiếu tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu, được hỗ trợ bởi chiến lược mở rộng mạng lưới, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa danh mục sản phẩm và đặt giá mục tiêu cho MSN là 101.000 đồng/cổ phiếu.

Với chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ - công nghệ tích hợp, mở rộng quy mô mạng lưới và tối ưu hiệu quả vận hành, cùng sự hậu thuẫn từ làn sóng vốn ngoại khi thị trường nâng hạng, MSN có thể duy trì sức hút với cả nhà đầu tư trong và ngoài nước trong trung, dài hạn.