Nhiều nước châu Á tăng mạnh giá xăng dầu

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu khu vực đang biến động mạnh khi nhiều quốc gia liên tiếp tăng giá nhiên liệu. Đáng chú ý, Lào ghi nhận đợt tăng giá xăng dầu lớn nhất khu vực, với dầu diesel tăng tới 33% chỉ trong 2 ngày.

Cụ thể, ngày 4/3, giá xăng thường tại Lào tăng 890 kíp lên 23.260 kíp/lít; xăng cao cấp lên 28.420 kíp/lít. Đến ngày 6/3, nước này tiếp tục tăng mạnh giá nhiên liệu khi dầu diesel tăng 33%, từ 21.930 kíp lên 29.310 kíp/lít (khoảng 26.900 đồng lên hơn 36.000 đồng/lít).

Xăng thường tăng 16% lên 27.070 kíp/lít (khoảng 33.200 đồng/lít), trong khi xăng cao cấp tăng 11% lên 31.570 kíp/lít (tương đương khoảng 38.800 đồng/lít). Đây là một trong những đợt điều chỉnh giá xăng dầu lớn nhất tại Lào trong nhiều tháng gần đây.

Tại Thái Lan, giá xăng Gasohol 95 tính đến ngày 5/3 ở mức 30,55 baht/lít (khoảng 25.000 đồng/lít), trong khi dầu diesel B7 ở mức 29,94 baht/lít (24.500 đồng/lít). Trước đó, ngày 3/3, Shell Thái Lan đã điều chỉnh tăng giá dầu diesel thêm 4,20 baht/lít, lên 34,14 baht/lít (khoảng 28.000 đồng/lít).

Cửa hàng xăng dầu ở Thái Lan (Ảnh: Minh Huyền).

Trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu biến động, Thái Lan cũng là một trong những quốc gia áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu xăng dầu nhằm ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tại Trung Quốc, giá xăng tính đến ngày 2/3 ở mức 7,62 nhân dân tệ/lít (khoảng 28.900 đồng/lít), tăng 4,5% so với tháng trước. Ngày 10/3, giá xăng và dầu diesel tại quốc gia này sẽ tiếp tục tăng lần lượt 695 nhân dân tệ và 670 nhân dân tệ/tấn, theo CGTN.

Trong khi đó, Singapore tiếp tục duy trì mức giá cao nhất khu vực với xăng RON 95 khoảng 3,05 đôla Singapore/lít (tương đương 2,17 USD/lít, khoảng 57.000 đồng/lít). Tại Hàn Quốc, tính đến tối 7/3, giá xăng trung bình đã vượt 1.890,87 won/lít (khoảng 1,27 USD/lít), tương đương khoảng 33.400 đồng/lít, theo hãng thông tấn Qazinform.

Tại Philippines, người tiêu dùng nước này sẽ phải đối mặt với một loạt đợt tăng giá nhiên liệu theo từng đợt, bắt đầu từ ngày 10/3. Giá dầu diesel sẽ tăng 17-24 peso (0,28-0,4 USD) mỗi lít.

Giá xăng thông thường sẽ tăng 7-13 peso (0,11-0,21 USD) mỗi lít, trong khi dầu hỏa sẽ chịu mức tăng mạnh nhất, 32-38,5 peso (0,53-0,64 USD) mỗi lít. Chính phủ Philippines đã áp dụng chế độ làm việc 4 ngày/tuần đối với khu vực công nhằm giảm tiêu thụ xăng dầu.

Tại Việt Nam, trong 3 ngày (5/3-7/3), giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 5.700 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 6.890 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng 10.960 đồng/lít, dầu hỏa tăng 15.630 đồng/lít và dầu mazut tăng 5.640 đồng/kg.

Hiện xăng E5 RON 92 ở mức 25.220 đồng/lít; xăng RON 95 ở mức 27.040 đồng/lít; dầu diesel có giá 30.230 đồng/lít, dầu hỏa giá 35.090 đồng/lít và dầu mazut lên 21.320 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, rủi ro lớn nhất hiện nay là căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu tình trạng phong tỏa kéo dài, các chuyên gia cảnh báo giá dầu Brent có thể vượt ngưỡng 120-140 USD/thùng.

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan đã áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Đồng thời, nhiều nước trong khu vực cũng triển khai các chương trình tiết kiệm xăng dầu, kêu gọi người dân sử dụng phương tiện thay thế nhằm giảm áp lực lên nguồn cung năng lượng.