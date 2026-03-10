Chủ tịch Hà Nội: Xử nghiêm hành vi găm hàng, tích trữ xăng dầu để trục lợi

Sáng 10/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của thành phố bình quân khoảng 150.000m3 mỗi tháng, trong đó khoảng 110.000m3 xăng và khoảng 40.000m3 dầu.

Trên địa bàn Hà Nội có 453 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, nguồn cung chủ yếu đến từ các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex Hà Nội, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, PVOIL Hà Nội cùng các thương nhân phân phối.

Hà Nội hiện có ba kho xăng dầu thương mại lớn gồm Tổng kho Đức Giang, kho Đỗ Xá và kho Nam Phong với tổng sức chứa khoảng 120.000m3, góp phần quan trọng bảo đảm dự trữ và điều tiết nguồn cung cho thị trường thủ đô.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Thanh Hải).

Theo ông Phong, để bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường, Chính phủ, Bộ Công Thương và TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời.

Ông Phong cho rằng trong các tình huống khẩn cấp, Hà Nội cần được ưu tiên bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là năng lượng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân cũng như phục vụ các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Sở Công Thương cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường truyền thông để người dân hiểu rõ nguồn cung vẫn được bảo đảm, tránh tâm lý hoang mang và tích trữ không cần thiết; đồng thời khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, ưu tiên phương tiện giao thông công cộng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, trong đó ưu tiên phân bổ xăng dầu cho các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.

Ông Thắng chỉ đạo các cơ quan liên quan ưu tiên trước hết cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của thành phố. Những phương tiện, máy móc phục vụ thi công như xe vận tải, máy đào, máy xúc và thiết bị chuyên dụng phải được bảo đảm nhiên liệu để các công trình duy trì tiến độ.

Cùng với đó, ông Thắng yêu cầu bảo đảm nguồn nhiên liệu cho hệ thống vận tải công cộng như xe buýt, taxi và các phương tiện vận chuyển hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân. Tiếp đó là bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân, đồng thời có cơ chế phân bổ hợp lý để tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: Thanh Hải).

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh thủ đô là trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế của cả nước, vì vậy việc bảo đảm nguồn năng lượng cho thủ đô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Thành phố sẽ chủ động làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để ưu tiên nguồn cung cho Hà Nội trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, theo ông Thắng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lực lượng quản lý thị trường, công an và các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ, tích trữ để trục lợi, gây mất ổn định thị trường.

Đồng thời, ông Thắng đề nghị các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp điều hành của Chính phủ và thành phố, tránh tâm lý lo lắng, tích trữ xăng dầu không cần thiết.

Chủ tịch Hà Nội cho rằng giai đoạn hiện nay là thời điểm khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nhiên liệu, nhưng thành phố phải bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và xây dựng vẫn được duy trì ổn định. Khi tình hình được cải thiện, Hà Nội phải giữ được đà tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.