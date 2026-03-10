Xăng dầu căng thẳng: Khuyến nghị hạn chế xe cá nhân, tăng làm việc từ xa

Tối 9/3, Bộ Công Thương cho biết căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran đang leo thang nghiêm trọng. Iran đã tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu.

Theo Bộ Công Thương, giá dầu thế giới từ đầu năm đến nay đã tăng khoảng 20% và có thể tiếp tục leo thang lên mức 120-140 USD/thùng nếu nguồn cung bị gián đoạn kéo dài. Khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, được dự báo chịu tác động mạnh do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

Tại Việt Nam, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu năm 2025 ước khoảng 28,6 triệu m3/tấn, tương đương bình quân 2,2-2,3 triệu m3/tấn mỗi tháng. Mặc dù đã có hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn cung ứng phần lớn nhu cầu trong nước, Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu, do đó nguy cơ thiếu hụt cục bộ tại một số địa phương có thể xảy ra nếu nguồn cung thế giới biến động mạnh.

Đối với giải pháp tiết kiệm xăng dầu, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi không thật sự cần thiết, ưu tiên đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp đối với các quãng đường ngắn.

Bên cạnh đó, việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ cũng được xem là biện pháp quan trọng giúp tiết kiệm nhiên liệu, như kiểm tra áp suất lốp đúng tiêu chuẩn, thay dầu nhớt đúng thời hạn, tắt máy khi dừng đỗ lâu. Những biện pháp này có thể giúp giảm 10-15% lượng nhiên liệu tiêu thụ. Người lái xe cũng nên duy trì tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột và hạn chế chạy ở tốc độ cao khi không cần thiết.

Ngoài ra, Bộ Công Thương khuyến khích người dân từng bước chuyển sang sử dụng các phương tiện tiết kiệm năng lượng như xe điện, xe hybrid hoặc các loại nhiên liệu sinh học như E5, E10 theo lộ trình dự kiến triển khai từ ngày 1/6.

Khu vực bến xe buýt ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Đối với khối doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho rằng cần xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng khâu trong quy trình sản xuất và vận tải, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Các doanh nghiệp cũng được khuyến nghị tối ưu hóa hoạt động logistics bằng cách sắp xếp tuyến vận chuyển hợp lý, tăng tải trọng mỗi chuyến hàng, hạn chế xe chạy rỗng. Bên cạnh đó, cần từng bước nâng cấp máy móc, thiết bị sản xuất, đồng thời chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió cho các hoạt động phụ trợ. Bộ Công Thương cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng hình thức làm việc từ xa khi điều kiện cho phép để giảm nhu cầu đi lại và vận chuyển.

Bộ Công Thương đề nghị người dân và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ với cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh. Thời gian qua, bộ đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước bảo đảm nguồn cung, duy trì hoạt động bán hàng liên tục tại các cửa hàng.

Song song đó, cơ quan này đang rà soát, sửa đổi và bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. Người dân và doanh nghiệp cũng được khuyến nghị không hoang mang, không mua tích trữ xăng dầu, tránh gây mất cân đối cung cầu cục bộ.

Bộ Công Thương đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp không lợi dụng tình hình để đầu cơ hoặc tích trữ xăng dầu trái phép, bởi hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Trường hợp phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán không có lý do chính đáng, bán sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu găm hàng, người dân có thể phản ánh tới Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - đường dây nóng 1900 888 655) hoặc Chi cục Quản lý thị trường tại địa phương để được kiểm tra, xử lý kịp thời.

Bộ Công Thương nhấn mạnh xăng dầu là mặt hàng chiến lược trong nền kinh tế nhưng nguồn cung có giới hạn. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động, việc tiết kiệm từng lít xăng dầu được xem là đóng góp thiết thực cho mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.