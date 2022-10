Nhiều dư địa tăng trưởng cho thị trường thịt mát tại Việt Nam

Một báo cáo mới đây của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) đã đưa ra so sánh về tiêu thụ thịt, trứng, sữa của người dân Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới. Đơn cử như mức tiêu thụ thịt bằng 84% Hàn Quốc, trứng bằng 50% Nhật Bản, sữa bằng 40% trung bình châu Á. Mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ 42,5 kg thịt/năm, thấp hơn nhiều so với các nước như Trung Quốc là 50 kg, Malaysia 61 kg, Nga 64 kg, châu Âu 70 kg và Mỹ 100 kg. Ngành chăn nuôi Việt Nam còn nhiều dư địa trong sản xuất. Những doanh nghiệp đầu tư bài bản, kênh phân phối tốt, sản phẩm đa dạng đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới sẽ chiếm lĩnh thị trường.

Thịt heo sạch MEATDeli sản xuất theo công nghệ hiện đại.

Thịt mát là gì?

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn tới sức khỏe, ưu tiên sử dụng các loại sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đây cũng là xu hướng tiêu dùng hiện tại ở các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Khác với thịt nóng, thịt mát giữ độ tươi ngon và dinh dưỡng. Ngay sau khi giết mổ, thịt sẽ được giữ nguyên con hoặc xẻ đôi và trải qua quá trình làm mát. Quá trình này yêu cầu đảm bảo tâm thịt đạt nhiệt độ từ 0 độ C đến 4 độ C trong thời gian không quá 24h sau khi giết mổ. Đây là nhiệt độ lý tưởng để ức chế sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn nguy hiểm, đồng thời, đây cũng là điểm để phân biệt với thịt đông sâu ở nhiệt độ -12 độ C khiến thịt bị đông cứng, bề mặt thịt khô.

Công nghệ đóng gói thịt mát cũng là một trong những công đoạn quan trọng nhất. Hiện nay, công nghệ đóng gói Oxy Fresh 9 là công nghệ phổ biến tại các nước châu Âu. Phương pháp đóng gói này thay đổi thành phần không khí bên trong bao bì bằng hỗn hợp các loại khí, giúp ức chế các tác nhân gây hỏng thịt, giúp cho thịt "thở" một chiều. Khí O2 giúp giữ màu thịt tươi và tự nhiên. Loại khí này cũng giúp ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn hiếm khí. Công nghệ đóng gói này giúp giữ khí O2 cho miếng thịt luôn tươi hồng, bắt mắt. Nhờ vậy, thịt mát có thể duy trì chất lượng ở mức cao, tươi ngon lên đến 9 ngày kể từ lúc đóng gói. Người tiêu dùng mua về có thể sử dụng để chế biến ngay, tiết kiệm thời gian sơ chế hay rã đông.

Thịt mát MEATDeli nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng.

Xu hướng thịt mát có thương hiệu chiếm lĩnh thị trường

Thịt mát lần đầu tiên được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt tại thị trường vào cuối năm 2018. Masan MEATLife (MML) là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về chuỗi giá trị thịt có thương hiệu, tập trung vào việc cải thiện năng suất trong ngành đạm động vật của Việt Nam.

Theo đại diện doanh nghiệp, thịt mát MEATDeli được sản xuất theo tiêu chuẩn thịt mát châu Âu và đáp ứng tiêu chuẩn BRC - tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được công nhận tại các thị trường khắt khe nhất trên thế giới. Công ty mong muốn mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm thịt truy xuất được nguồn gốc, chất lượng và giá cả hợp lý.

Sản phẩm MEATDeli đang được phân phối ở gần 4.000 điểm bán tại hệ thống siêu thị WinMart/WinMart+/WIN và các hệ thống siêu thị khác như CoopMart, CoopXtra, Go!, các cửa hàng bán lẻ hiện đại, hệ thống cửa hàng chuyên kinh doanh MEATDeli và đại lý thực phẩm trên toàn quốc.

Không chỉ phân phối rộng khắp ở kênh offline, MEATDeli còn được bán online trên website của MML và cửa hàng chính hãng trên các ứng dụng như Lazada, Tiki, Shopeefood... Tại các cửa hàng WIN tại Hà Nội và TPHCM, MEATDeli có chương trình ưu đãi lên đến 20% cho các sản phẩm trong giỏ hàng thiết yếu. Ngoài ra, mức ưu đãi này cũng được áp dụng cho nhiều sản phẩm MEATDeli tại chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+.

Thịt mát MEATDeli có mặt tại các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+, WIN thuộc hệ thống WinCommerce.

Sự thay đổi của thời đại và thói quen tiêu dùng đã đẩy nhanh sự phổ biến của những hộp thịt mát được đóng gói cẩn thận, bắt mắt. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhu cầu sử dụng thịt mát, MEATDeli liên tục đưa ra thị trường những dòng sản phẩm mới chất lượng và tiện lợi, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại: thịt mát chế biến, tẩm ướp sẵn hay thịt MEATDeli premium.

Chị Minh Hà (quận 2, TPHCM) cho biết, gia đình chị luôn ưu tiên sử dụng các loại thịt Premium MEATDeli vì tin tưởng vào chất lượng của thương hiệu và sản phẩm. Chị chia sẻ: "Con gái chị đang tập gym giữ dáng nên cực kỳ ưa chuộng sản phẩm thăn nõn slim & fit và sụn heo cắt lát, ít mỡ, ít calo rất lành mạnh. Chồng mình thì yêu thích món ba rọi chiên giòn được chế biến từ ba rọi rút sườn béo ngậy, thơm ngon của MEATDeli". Do đó, thịt mát MEATDeli là nguyên liệu thường xuyên có mặt trong bữa ăn nào của gia đình chị.

Thịt mát được ưu tiên sử dụng trong bữa ăn của nhiều gia đình bởi các ưu thế về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu giết mổ, sơ chế đến khâu đóng gói, bảo quản, đến tay người sử dụng.

Cùng với đó, thương hiệu MEATDeli được người tiêu dùng yêu thích và tin dùng trong nhiều năm liền. Trong ba năm liền 2019, 2020 và 2021, MEATDeli đều nằm trong Top 10 thương hiệu - sản phẩm được tin dùng Việt Nam theo kết quả bình chọn của Thời Báo Kinh tế Việt Nam. Năm 2020, Masan MEATLife được Forbes Vietnam vinh danh trong Top 50 Thương hiệu giá trị Việt Nam. Thịt mát MEATDeli cũng vừa được vinh danh "Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022".

Thịt mát cũng là xu hướng phát triển của nền công nghiệp giết mổ, chế biến thịt cũng như xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam. Chế biến thịt lợn mát là mục tiêu hướng đến trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ nhỏ lẻ sang chế biến công nghiệp, quản lí theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu của các thị trường.