Nhiều doanh nghiệp phát tiền, trợ cấp xăng cho người lao động

Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động, nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm kiểm soát chi phí và ổn định hoạt động.

Ghi nhận thực tế cho thấy, không ít đơn vị áp dụng mô hình làm việc linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, qua đó giảm nhu cầu di chuyển và tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Trong đó, Sacombank là một trong những ngân hàng tiên phong cho phép nhân viên làm việc từ xa.

Doanh nghiệp trích “hầu bao”, hỗ trợ xăng xe cho hàng nghìn lao động (Ảnh: DT).

Ngoài chính sách làm việc linh hoạt, gần đây, một số doanh nghiệp tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp chi phí xăng xe cho người lao động.

Một tập đoàn công nghệ trong nước vừa thông báo hỗ trợ 10 lít xăng cho hơn 3.300 nhân viên. Trước đó, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chi khoảng 650 triệu đồng để hỗ trợ chi phí đi lại cho hơn 1.300 lao động. Hay Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina (Đà Nẵng) cũng triển khai trợ cấp 200.000 đồng/người, góp phần giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.

Ở lĩnh vực xe công nghệ, các doanh nghiệp gọi xe đang đối mặt bài toán duy trì lực lượng tài xế trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Từ đầu tháng 3, Grab và Be Group đã điều chỉnh chính sách thưởng, với mức hỗ trợ lên tới 900.000 đồng mỗi tháng cho mỗi tài xế, tùy theo loại phương tiện và mức độ hoạt động. Riêng Be cho biết chương trình này được duy trì đến hết tháng 3.

Theo một chuyên gia nhân sự, các chính sách hỗ trợ trực tiếp được đánh giá không chỉ giúp giảm áp lực chi phí đi lại trong ngắn hạn, mà còn đóng vai trò củng cố niềm tin, gia tăng mức độ gắn bó và tạo động lực làm việc cho người lao động.