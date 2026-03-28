Chính phủ quyết định chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chính phủ quyết định thực hiện tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69 ngày 27/3 về việc triển khai thực hiện chi tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Theo đó, Chính phủ quyết định thực hiện tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ) theo đề nghị của Bộ Tài chính, đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định.

Nghị quyết nêu rõ, việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, góp phần hạn chế biến động tăng giá bất thường.

Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để tạm ứng cho quỹ. Giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện nội dung này.

Bộ Công Thương được giao chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi quỹ tùy theo diễn biến giá xăng dầu, nhằm ổn định thị trường trong nước. Đồng thời, Bộ có trách nhiệm xây dựng các kịch bản điều hành giá, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập quỹ để hoàn trả ngân sách nhà nước khi giá thế giới giảm, thị trường ổn định; thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể từ khi có quyết định trích lập.

Bộ Công Thương cũng là đầu mối đề xuất nhu cầu tạm ứng, tiếp nhận kinh phí ngân sách và tổ chức quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ, bao gồm cả phần kinh phí được ngân sách tạm ứng. Đồng thời, có trách nhiệm đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện trích lập và hoàn trả quỹ đúng quy định.

Trong trường hợp nguồn ngân sách đã ứng được sử dụng hết nhưng giá xăng dầu tiếp tục tăng do ảnh hưởng của tình hình quốc tế, Bộ Công Thương có trách nhiệm đánh giá và đề xuất các giải pháp, trong đó có nhu cầu tạm ứng bổ sung, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nhân viên bơm xăng dầu (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bình ổn giá, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng quỹ. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện đúng quy định về quỹ, đồng thời có giải pháp ổn định tỷ giá và hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp xăng dầu.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai các biện pháp bình ổn giá theo quy định, tăng cường kiểm tra hệ thống phân phối, bảo đảm các cửa hàng bán đúng giá niêm yết, đồng thời báo cáo kịp thời tình hình cung - cầu và giá cả trên địa bàn.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các thương nhân đầu mối, phân phối và bán lẻ có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định về trích, chi quỹ, bảo đảm nguồn cung và hoàn trả đầy đủ khoản tạm ứng cho ngân sách theo đúng thời hạn. Đồng thời, phải thực hiện công khai minh bạch việc trích, chi quỹ và giá bán lẻ xăng dầu.