Nhiều doanh nghiệp méo mặt vì đầu tư cổ phiếu

Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) - đơn vị có truyền thống đầu tư chứng khoán trong nhiều năm - vừa trải qua một quý "giông bão". Danh mục đầu tư cho thấy doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng hơn 29 tỷ đồng cho các khoản đầu tư đang tạm lỗ tại VPBank (6,4 tỷ đồng), GEX (3,6 tỷ đồng) và các mã cổ phiếu khác (19,4 tỷ đồng).

Báo cáo cũng cho thấy chi phí tài chính là gánh nặng của công ty trong quý vừa qua, bao gồm lỗ đầu tư chứng khoán (7,7 tỷ đồng), dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (gần 22 tỷ đồng)... Vì vậy, công ty chỉ lãi hơn 569 triệu đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước.

Hay trường hợp Công ty Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) cũng tương tự. Năm 2025, doanh nghiệp này chi hơn 772 tỷ đồng mua cổ phiếu TCB, HPG, VPB, VCI và chứng khoán khác nhưng phải trích lập dự phòng gần 91 tỷ đồng.

Nói về việc này, ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch công ty - thừa nhận năm 2025, bộ phận đầu tư tài chính đã quyết định đầu tư vào cổ phiếu và phải ghi nhận khoản lỗ tương đối. Đến thời điểm này, công ty đã hoàn thành việc trích lập dự phòng. Vị này cũng cho biết sắp tới sẽ quản lý chặt chẽ hơn, chuyển sang đầu tư vào các sản phẩm cấu trúc, sản phẩm có thu nhập cố định. Dù danh mục cổ phiếu đang nắm giữ được đánh giá có tiềm năng nhưng công ty vẫn sẽ chuyển hướng.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng gặp khó từ mảng đầu tư chứng khoán. Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) có lợi nhuận quý đầu năm hơn 14,5 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, nhờ lãi từ hoạt động đầu tư chứng khoán tăng, đồng thời các khoản chi phí quản lý, chi phí khác trong kỳ giảm mạnh. Danh mục đầu tư chứng khoán niêm yết của doanh nghiệp nằm ở nhiều cổ phiếu tăng giá như TCH, PAN.

Trong cuộc họp với cổ đông vừa qua, lãnh đạo công ty khẳng định đầu tư chứng khoán phải chấp nhận có những cổ phiếu được đánh giá tốt nhưng kết quả không được như mong đợi. "Không thể khẳng định không có rủi ro", vị này cho biết. Vì vậy, trong thời gian chưa sử dụng đến vốn, lãnh đạo công ty chấp nhận cân nhắc dành một tỷ lệ nhất định để đầu tư chứng khoán.