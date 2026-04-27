Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng lãi lớn nhờ cổ phiếu IDP, MCH, TDM

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) vừa công bố báo cáo tài chính quý đầu năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này tạm lãi lớn với các khoản đầu tư cổ phiếu niêm yết như IDP, MCH, TDM. Trong đó, với giá mua chỉ 441 tỷ đồng, khoản đầu tư vào cổ phiếu IDP (Công ty sữa Quốc tế Lof) đã có giá thị trường 2.339 tỷ đồng vào cuối tháng 3, tức gấp 5,3 lần.

Tương tự, công ty đầu tư 1.855 tỷ đồng vào cổ phiếu MCH (Hàng tiêu dùng Masan) thì đã tạm ghi nhận giá thị trường 2.206 tỷ đồng, tương đương tăng 19%. Với khoản đầu tư vào TDM (Nước Thủ Dầu Một), giá thị trường cũng tăng 32% so với giá mua.

Báo cáo cũng cho thấy công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng đã giải ngân thêm tiền vào các cổ phiếu như MWG (Thế Giới Di Động), MCH, MBB (Ngân hàng Quân đội). Trong đó, giá trị giải ngân vào MWG tăng thêm 289 tỷ đồng (gấp 2,5 lần), MCH thêm 314 tỷ đồng (tăng 20%), MBB thêm 74 tỷ đồng (tăng 16%).

Tổng cộng tới cuối kỳ, Vietcap đầu tư 9.856 tỷ đồng vào chứng khoán niêm yết và tạm lãi khoảng 22%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý đầu năm, công ty đạt doanh thu hơn 1.406 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 341 tỷ đồng, tăng 16%.

Lý giải về kết quả, công ty cho biết quý đầu năm thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, VN-Index có lúc vượt 1.918 điểm so với mức 1.784,5 điểm vào cuối năm 2025. Trong kỳ, Vietcap đã hiện thực hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên doanh thu bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của hoạt động tự doanh tăng 33%, doanh thu môi giới tăng 128%. Hoạt động cho vay ký quỹ cũng tăng mạnh, mức tăng hơn 61% cũng hỗ trợ sự tăng trưởng về lợi nhuận.