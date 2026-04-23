Đầu tư mã FPT, HPG, VPB... lỗ, sếp Digiworld nói sẽ không chơi chứng khoán

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục tăng trưởng, không chỉ nhà đầu tư cá nhân mà nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư cổ phiếu, tối ưu dòng tiền nhàn rỗi. Trong số đó, có Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW).

Theo báo cáo tài chính năm 2025, tại thời điểm 31/12/2025, Digiworld được biết đã chi hơn 770 tỷ đồng gom cổ phiếu TCB của Techcombank, HPG của Tập đoàn Hòa Phát, VPB của VPBank, FPT của Tập đoàn FPT... Đến cuối năm, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá tới 90 tỷ đồng.

Chia sẻ về việc đầu tư chứng khoán với cổ đông tại kỳ họp thường niên vừa qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là ông Đoàn Hồng Việt cho biết năm 2025, bộ phận đầu tư tài chính đã quyết định đầu tư vào cổ phiếu và phải ghi nhận khoản lỗ tương đối. Đến thời điểm này, công ty đã hoàn thành việc trích lập dự phòng.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ hơn”, ông Việt nói, và cho biết định hướng cụ thể là chuyển sang đầu tư vào các sản phẩm cấu trúc, sản phẩm có thu nhập cố định. Dù danh mục cổ phiếu mà Digiworld đang nắm giữ được đánh giá là có tiềm năng, song công ty vẫn sẽ chuyển hướng sang các sản phẩm này.

Ông Đặng Hồng Việt nói về khoản đầu tư chứng khoán (Ảnh: BTC).

Được biết, Digiworld là công ty bán buôn ICT đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Năm nay, công ty gây chú ý khi sẽ mở rộng sang ngành hàng Automotive, xe điện.

Thực tế, ngành hàng ô tô đã không ít lần được lãnh đạo Digiworld nhắc đến. Ông Việt từng cho biết sẽ tham gia kinh doanh không chỉ xe, mà còn bao gồm phụ tùng và các sản phẩm liên quan. Ông nhấn mạnh, đây là ngành hàng quy mô lớn và có mức độ phân mảnh khá cao trong hệ thống phân phối, đó là dư địa cho công ty.

Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ không kinh doanh ô tô ngay lập tức, chỉ bắt đầu với sản phẩm dầu nhớt. Ông Việt đánh giá, thực tế đây vẫn chưa phải thời điểm phù hợp để tham gia thị trường xe điện. Nguyên nhân, lợi thế công ty là đang có quan hệ với các đối tác như Xiaomi hay Huawei, trong khi các sản phẩm của họ đang ở phân khúc cao cấp, và Việt Nam chưa sẵn sàng cho các sản phẩm xe Trung Quốc có giá trên 2 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 31.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng trong năm 2026, tăng lần lượt 18% và 20% so với năm trước.