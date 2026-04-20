Ủy ban chứng khoán cảnh báo nhà đầu tư về "chuyên gia tự phong" trên mạng

Theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), hiện nay trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thực hiện phân tích về thị trường chứng khoán, phân tích kỹ thuật các chỉ báo, đưa ra các khuyến nghị liên quan đến mua, bán, nắm giữ cổ phiếu…

Các tổ chức, cá nhân này không phải là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, không hoạt động trong phạm vi ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán.

UBCKNN nhấn mạnh, vừa qua, căn cứ kết quả giám sát, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Nhà đầu tư chứng khoán xem bảng giá (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, UBCKNN cũng đã phát đi thông báo, khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng. Theo thông báo, hiện nay, một số doanh nghiệp thông qua các ứng dụng và một số các website trên nền tảng mạng xã hội (Tikop, Buff, Topi,…) tổ chức huy động vốn của các nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, sau đó ủy thác cho các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán để thực hiện đầu tư vào các sản phẩm tài chính.

Hoạt động huy động vốn bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư thông qua các ứng dụng và website nêu trên không do UBCKNN quản lý, cấp phép.

Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Do vậy, Ủy ban cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kĩ về pháp lý khi thực hiện giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng.