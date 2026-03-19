Nhiều đại gia bất động sản khất nợ trái phiếu

Báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán nợ gốc hơn 1.435 tỷ đồng và lãi gần 428 tỷ đồng vào ngày 16/3 của mã trái phiếu NLH2224006. Tập đoàn này đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Công ty con khác của Novaland là Nova Final Solution cũng công bố chưa thu xếp được nguồn tiền nên chưa thanh toán 102,7 tỷ đồng tiền gốc và gần 23,3 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NOVA Final Solution.Bond.2019. Doanh nghiệp cũng cho biết đang thương thảo với nhà đầu tư về việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu nêu trên, dự kiến trong tháng 4.

Nhiều doanh nghiệp nợ trái phiếu (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng tình cảnh, Công ty Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cho biết vẫn chưa thể thanh toán nợ gốc và lãi liên quan đến gói trái phiếu LDGH2123002. Theo đó, doanh nghiệp vẫn chưa thể trả khoản nợ gốc 186,4 tỷ đồng đã quá hạn và chưa tuân thủ việc trả lãi định kỳ một tháng/lần vào ngày 10 hàng tháng.

Lý do được công ty đưa ra là do tình hình tài chính khó khăn kéo dài, đang làm việc với đối tác về kế hoạch thanh toán. Ngoài ra, doanh nghiệp đang tiếp tục đàm phán với trái chủ về kế hoạch thanh toán gốc, lãi kể trên.

Gói trái phiếu 400 tỷ đồng này, công ty đã tuân thủ mua lại được một phần gốc 213,6 tỷ đồng. Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động từ trái phiếu được sử dụng để tái bù đắp chi phí, tài trợ và phát triển dự án Khu đô thị thông minh Thành Đô, đồng thời bổ sung quy mô vốn hoạt động.

Tài sản đảm bảo cho trái phiếu bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại một phần dự án Mở rộng khu tái định cư sau Trường dân tộc nội trú quận Ô Môn, TP Cần Thơ (tên thương mại Khu đô thị thông minh Thành Đô).

Báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) ghi nhận hoạt động mua lại trái phiếu đã chậm lại từ tháng 2 và giảm mạnh so với các tháng trước đó cũng như cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng còn lại của năm nay, đơn vị này ước tính giá trị đáo hạn khoảng 194.000 tỷ đồng.

Quan điểm này cũng được Công ty chứng khoán VNDirect đưa ra trong một báo cáo gần đây. Đơn vị này cho rằng hoạt động mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục chậm lại trong tháng 2. Bất động sản là nhóm đứng đầu về giá trị trái phiếu mua lại. Ước tính áp lực trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn bắt đầu tăng trở lại, giá trị khoảng 9.800 tỷ đồng trong tháng 3 và tiếp tục gia tăng trong các tháng tiếp theo của năm nay.