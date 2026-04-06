Lãi suất ngân hàng vượt 9%/năm, gửi tiền ở đâu lời nhất?

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động, đưa mức cao nhất lên 7,3%/năm kể từ hôm nay.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng ACB One, các kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt niêm yết ở mức 4,75%/năm, tăng 0,1-0,15%/năm so với trước. Đáng chú ý, ACB trở thành một trong số ít ngân hàng niêm yết lãi suất trên 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng lần lượt đạt 7,1% và 7,2%/năm, tăng 0,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, lên tới 7,3%/năm, cũng tăng 0,75%/năm. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ACB đưa lãi suất huy động vượt ngưỡng 7%/năm. Ngoài ACB, một số ngân hàng khác như Bac A Bank, LPBank, MBV, PGBank, VCBNeo cũng niêm yết mức từ 7%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng.

Ở kênh gửi tại quầy, ACB cũng tăng lãi suất với mức cao nhất thêm tới 0,6%/năm, đưa lãi suất tối đa lên 5,9%/năm cho kỳ hạn 13-36 tháng. Đáng chú ý, mức lãi suất đặc biệt dành cho khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên đã được nâng từ 6,9% lên 7,5%/năm - lần tăng thứ hai kể từ đầu năm 2026.

Cùng xu hướng, BaoViet Bank cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, với mức cao nhất đạt 7%/năm. Theo đó, kỳ hạn 6-11 tháng lên 6,9%/năm (tăng 0,2%), còn kỳ hạn 12-36 tháng đạt 7%/năm, tăng 0,25%, trong khi các kỳ hạn ngắn 1-5 tháng giữ nguyên ở mức 4,75%/năm.

Trong khi đó, Nam A Bank tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn từ 6-36 tháng. Cụ thể, kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 6,3%/năm, tăng 0,6-0,7%, kỳ hạn 12-13 tháng đạt 6,4%/năm, tăng 0,7% - mức cao nhất theo niêm yết trực tuyến của ngân hàng này. Các kỳ hạn 14-36 tháng được điều chỉnh lên 6,3%/năm, tăng 0,4%. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng được giữ nguyên.

Như vậy từ đầu tháng 4 đã có 4 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động đang có xu hướng đi lên, một số ngân hàng đã niêm yết hoặc áp dụng mức lãi suất cao vượt trội trên thị trường.

Dẫn đầu hiện nay là Vikki Bank với mức lãi suất thực tế lên tới 9,3%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng và 9,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng (áp dụng với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng).

Theo sau là Ngân hàng số Cake by VPBank khi đang triển khai mức lãi suất huy động lên tới 9,2%/năm.

Ở nhóm ngân hàng thương mại, MSB cũng vừa điều chỉnh tăng mạnh, đưa lãi suất huy động cao nhất lên khoảng 9%/năm.

Trong khi đó, một số ngân hàng khác như BaoViet Bank hiện niêm yết lãi suất cao nhất quanh ngưỡng 7-7,3%/năm, thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu.

Nhìn chung, nhóm ngân hàng số và một số nhà băng quy mô vừa đang tạo “đỉnh” lãi suất mới trên thị trường, với mức trên 9%/năm, trong khi mặt bằng niêm yết phổ biến vẫn xoay quanh 6,5-7,5%/năm.

Trước đó, ngày 31/3, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị 01, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Các nhà băng được yêu cầu phải tập trung triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, tuân thủ quy định về niêm yết lãi suất tiền gửi và trần lãi suất. Đồng thời, ngân hàng tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lãi suất.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố công khai lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay, cũng như lãi suất các chương trình tín dụng trên website để người dân, doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận vốn.

Bên cạnh đó, các nhà băng phải cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường. Dòng vốn tín dụng được định hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống.