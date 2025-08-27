Nhiều cổ phiếu lập đỉnh, các đại gia rộn ràng chốt lời

Thị trường chứng khoán từ tháng 4 đến nay có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. VN-Index tiến sát vùng 1.700 điểm, dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường với thanh khoản mỗi phiên trung bình khoảng 40.000-50.000 tỷ đồng, đặc biệt có lúc tạo đỉnh 83.830 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán tăng giá mạnh, nhiều mã lập đỉnh 3 năm.

Trong bối cảnh đó, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cùng người thân đăng ký hoặc thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu với số lượng lớn.

Bầu Đức và con trai giao dịch lượng lớn cổ phiếu HAG trong thời gian gần đây (Ảnh minh họa: HAG).

Cụ thể, cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được cha con ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) giao dịch 2 chiều cả mua và bán. Bầu Đức bán xong 25 triệu cổ phiếu HAG, giảm tỷ lệ sở hữu còn 28,84%.

Ngược lại, con trai ông Đức là Đoàn Hoàng Nam mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG qua phương thức thỏa thuận. Lần đầu tiên, ông Nam xuất hiện tại công ty của cha mình với vai trò cổ đông, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,55% vốn.

Sau đó, ông Nam đăng ký mua tiếp 25 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 28/8 đến 12/9. Dự kiến nếu thành công, ông Nam sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ lên 4,92%.

Con trai bầu Đức trở thành cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai trong bối cảnh giá cổ phiếu HAG lập đỉnh 10 năm, doanh nghiệp thoát lỗ lũy kế sau nhiều năm trầy trật. Trong sáng nay (27/8), cổ phiếu HAG đang giao dịch quanh vùng 17.000 đồng/đơn vị.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), ông Phạm Văn Trọng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chuỗi Bách Hóa Xanh - cũng đăng ký bán 500.000 cổ phiếu từ ngày 21/8 đến 19/9. Dự kiến sau giao dịch, ông Trọng còn hơn 2,6 triệu đơn vị, tỷ lệ 0,18%.

Cổ phiếu MWG từ đầu tháng 4 đến nay đã tăng 51%, lên quanh vùng 75.000 đồng/đơn vị, cũng là mức cao nhất 3 năm.

Tương tự, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội từ ngày 21/8 đến 17/9. Nếu giao dịch thành công, SHS còn nắm hơn 39,4 triệu cổ phiếu SHB, tỷ lệ 0,97%.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (mã chứng khoán: VPB), bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, là 2 con gái ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch ngân hàng, đều đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 23/9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ nắm 0,25% vốn nhà băng này. Trong khi đó, ông Bùi Hải Quân hiện sở hữu hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng tỷ lệ 1,97%.

Các con gái ông Quân thực hiện giao dịch trên trong bối cảnh cổ phiếu VPB đã tăng gần 90% từ đầu năm, dao động quanh mức 32.900 đồng/cổ phiếu.

Tại Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc - đã bán 744.418 cổ phiếu từ ngày 24/7 đến ngày 19/8. Sau giao dịch, ông Đức còn nắm giữ 952.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,09% vốn.

Một thành viên khác là ông Hà Đức Hiếu - Thành viên HĐQT - đã bán hơn 6,3 triệu cổ phiếu từ ngày 4/8 đến 26/8. Số giao dịch trên là phần lớn cổ phần ông Hiếu sở hữu. Sau giao dịch, ông này còn nắm giữ 414.033 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

Trong sáng nay, cổ phiếu DXG đang tăng trần lên 22.750 đồng/đơn vị. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này cũng đã tăng giá 79% và ở vùng cao nhất 3 năm.