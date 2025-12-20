Nhật Bản bất ngờ tăng lãi suất lên cao nhất 30 năm vì sao?

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa tăng lãi suất tham chiếu ngắn hạn thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) lên 0,75%, mức cao nhất kể từ năm 1995.

Giới quan sát cho rằng đây là động thái đánh dấu một bước chuyển lớn, khép lại một giai đoạn dài của các chính sách hỗ trợ tiền tệ "mạnh tay" và duy trì chi phí vay gần như bằng 0 tại quốc gia này, theo Reuters.

BOJ cũng đưa ra đánh giá lạc quan hơn về triển vọng kinh tế khi cho rằng mức tăng trưởng "nhiều khả năng duy trì ở mức vừa phải", thay vì rủi ro đình trệ như quan điểm hồi tháng 10.

Đồng thời, BOJ đã điều chỉnh cách mô tả về lạm phát cơ bản, khẳng định chỉ số này sẽ "tiếp tục đà tăng dần", thay vì dự báo sẽ dậm chân tại chỗ như trước đó. Trong tuyên bố mới nhất, cơ quan này đã loại bỏ nội dung quan ngại trước đó về việc tăng trưởng và lạm phát có nguy cơ đình trệ do tác động từ thuế quan của Mỹ.

Điều này cho thấy ngân hàng trung ương Nhật Bản tin tưởng nước này đang tiến gần hơn tới mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, nhờ xu hướng tăng lương đang dần định hình.

Lạm phát Nhật Bản đã trên mục tiêu 2% của BOJ suốt 44 tháng liên tiếp. Tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát ở mức cao gây sức ép lên tiền lương thực tế, vốn đã giảm 10 tháng liên tiếp, theo Bộ Lao động nước này.

Tuy vậy, Thống đốc Kazuo Ueda vẫn thận trọng, tránh đưa ra cam kết cụ thể về lộ trình hoặc thời điểm của đợt tăng lãi suất tiếp theo. Ông nhấn mạnh việc điều chỉnh mức độ hỗ trợ tiền tệ sẽ được cân nhắc dựa trên diễn biến kinh tế, giá cả và tình hình tài chính tại mỗi cuộc họp.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda (Ảnh: Bloomberg).

Nhật Bản chỉ mới chấm dứt chính sách lãi suất âm đầu năm ngoái, sau 8 năm áp dụng. Đến nay, lãi suất tham chiếu tại đây mới được nâng lên 0,75%, thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác.

BOJ dự báo lạm phát lõi (không tính giá thực phẩm tươi sống) có thể giảm về dưới 2% trong giai đoạn giữa năm sau. Nguyên nhân là giá thực phẩm tăng chậm lại và chính phủ có chính sách kiểm soát giá cả.

Dù vậy, việc lãi suất tăng sẽ gây thêm sức ép lên nền kinh tế Nhật Bản. Số liệu điều chỉnh cho thấy GDP nước này giảm 2,3% trong quý III/2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thông báo, BOJ cho biết dù nền kinh tế ghi nhận dấu hiệu yếu đi, lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến vẫn ở mức cao và các công ty được kỳ vọng tiếp tục tăng lương trong năm 2026.

Đợt nâng lãi suất này cũng diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản lên mức cao nhất nhiều thập kỷ, làm tăng rủi ro chi phí vay cao hơn và tạo thêm áp lực ngân sách. Nền kinh tế lớn thứ hai châu Á hiện có tỷ lệ nợ công trên GDP cao nhất thế giới, gần 230%, theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).