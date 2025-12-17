Quan chức Fed công khai phản đối hạ lãi suất, dự báo không giảm năm 2026

Cảnh báo về lạm phát

Ông Raphael Bostic, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta, dự đoán áp lực về giá sẽ tăng cao trong phần lớn năm 2026. Vì vậy, ông nhận định các nhà hoạch định chính sách nên tập trung vào nhiệm vụ khống chế lạm phát.

Vị quan chức tiết lộ tại cuộc họp chính sách tháng 12 vừa qua, ông ủng hộ Fed giữ nguyên lãi suất, đồng thời khuyến nghị ngân hàng trung ương duy trì mức lãi suất cũ trong suốt năm 2026.

Trong năm nay, ông Bostic không phải quan chức có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan ấn định lãi suất của Fed. Tại cuộc họp cuối năm, đa số quan chức có quyền biểu quyết đã lựa chọn giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Trong bài luận được công bố vào ngày 16/12, ông Bostic viết: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố, đến nay tôi vẫn cho rằng áp lực giá là rủi ro rõ ràng và cấp bách hơn so với những thay đổi trong thị trường lao động.

Có rất ít dấu hiệu cho thấy áp lực giá sẽ biến mất trước giữa hoặc cuối năm 2026 và đây còn là kịch bản tích cực nhất. Tôi dự kiến lạm phát sẽ vẫn ở mức trên 2,5% vào cuối năm 2026".

Ông Raphael Bostic, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta (Ảnh: Getty).

Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên sau khi công bố bài luận, ông Bostic dự đoán nhiều khả năng Fed sẽ không thể giảm lãi suất vào năm tới, theo MarketWatch.

Mới đây, ông John Williams - Chủ tịch Fed New York và là đồng minh thân cận của Chủ tịch Jerome Powell - cùng ông Stephen Miran - cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump - đều tự tin rằng áp lực lạm phát sẽ giảm bớt trong thời gian tới.

Ông Miran được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào hội đồng thống đốc Fed trong thời gian tạm thời, cho đến khi Tổng thống hoàn tất việc tìm kiếm người kế nhiệm ông Powell.

Trong bài phát biểu vào ngày 15/12, ông Miran cho rằng các thống kê từ Chính phủ đang "gây hiểu lầm" và lạm phát "cơ bản" chỉ ở mức dưới 2,3%, gần với mục tiêu 2% của Fed.

"Fed không nên để những bất thường trong phương pháp tính toán số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá đúng tình hình lạm phát", ông Miran nhấn mạnh với báo chí.

Trong bài phát biểu khác cùng ngày, ông John Williams, Chủ tịch Fed New York, cũng thể hiện sự lạc quan về triển vọng lạm phát. Ông cho rằng mặc dù thuế quan đã đẩy giá cả tăng trong năm nay, tác động lại "nhẹ nhàng và kéo dài hơn" so với dự kiến. Ông dự báo lạm phát sẽ giảm xuống dưới 2,5% năm tới và đạt mục tiêu 2% vào năm 2027.

Mặc dù đồng thuận về triển vọng lạm phát, hai quan chức này có quan điểm trái chiều về chính sách lãi suất.

Ông Miran ủng hộ cắt giảm lãi suất mạnh hơn, cho rằng thị trường lao động đang suy yếu từ trước khi Tổng thống Trump nhậm chức và cần lãi suất thấp hơn. "Nếu Fed không tiếp tục cắt lãi suất, chúng ta sẽ ở tình trạng tồi tệ trong năm 2027 với thị trường lao động yếu hơn nhiều", ông cảnh báo.

Ngược lại, ông Williams thận trọng hơn, dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt đỉnh 4,5% rồi giảm dần. Ông cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại đang "ở vị thế tốt" cho năm 2026.

Ông Stephen Miran, Thống đốc Fed và ông John Williams, Chủ tịch Fed New York (Ảnh: Reuters).

Bất đồng sâu sắc về lộ trình lãi suất

Các nhà hoạch định chính sách đang bất đồng sâu sắc về lộ trình lãi suất. Tại cuộc họp tuần trước, có 3 thành viên FOMC bỏ phiếu chống lại phương án hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. Hai chủ tịch chi nhánh Fed muốn giữ nguyên lãi suất, trong khi Thống đốc Stephen Miran ủng hộ giảm 50 điểm cơ bản.

Ngoài ra, biểu đồ dot plot thể hiện kỳ vọng lãi suất của từng quan chức cho thấy có 6 người không đồng tình với quyết định hạ lãi suất, bao gồm hai quan chức có quyền bỏ phiếu trong FOMC và 4 người khác.

Các cuộc họp của Fed có 19 người tham gia, bao gồm các thống đốc và chủ tịch Fed khu vực. Trong đó, 12 người có quyền bỏ phiếu.

Biểu đồ dot plot cũng báo hiệu rằng nhìn chung các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ thực hiện một đợt giảm lãi suất trong năm tới.

Nhưng báo cáo việc làm tháng 11 có khả năng sẽ khiến một số quan chức thay đổi ý kiến. Báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,6%, mức cao nhất trong vòng 4 năm.

Theo Bloomberg, các hợp đồng tương lai phản ánh giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 2 lần vào năm 2026.