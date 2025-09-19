Điều gì sẽ xảy ra sau khi Fed hạ lãi suất, thời tiền rẻ có trở lại?

Mỗi lần Fed công bố cắt giảm lãi suất, thị trường toàn cầu lại dõi theo từng chi tiết. Một quyết định từ Washington có thể khiến đồng tiền biến động, dòng vốn dịch chuyển, giá vàng, giá dầu thay đổi và buộc nhiều ngân hàng trung ương khác phải tính toán lại chính sách.

Ngày 17/9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), về 4-4,25%. Cơ quan này dự báo giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa trong năm nay và 25 điểm cơ bản trong năm 2026, 2027. Fed còn 2 cuộc họp trong năm nay, vào tháng 10 và 12.

Trong cuộc họp báo sau phiên họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định triển vọng kinh tế Mỹ vẫn mù mờ. "Tình hình không hoàn toàn rõ ràng để xác định cần phải làm gì", ông nói.

Tuy vậy, cơ quan này vẫn tiến hành động thái mà Powell gọi là "cắt giảm để quản trị rủi ro". Bởi các nhà hoạch định chính sách không thể tiếp tục chờ đến khi tác động từ chính sách của ông Trump trở nên hoàn toàn rõ ràng. "Chúng ta phải nhìn về phía trước thay vì gương chiếu hậu", Powell giải thích.

Quyết định lần này của Fed cũng không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối. Thống đốc mới Stephen Miran phản đối chính sách lần này. Ông cho rằng Fed nên hạ mạnh hơn với mức 0,5%. Trong khi đó, 2 thống đốc Michelle Bowman và Christopher Waller đã bỏ phiếu ủng hộ mức giảm 0,25%.

Các chuyên gia cho rằng mỗi quyết định hạ lãi suất của Fed không chỉ là biện pháp kỹ thuật để điều tiết kinh tế Mỹ, mà còn là sự kiện có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Từ tỷ giá, dòng vốn, giá hàng hóa đến chiến lược chính sách tiền tệ của các quốc gia, tất cả đều ít nhiều bị tác động. Trong một thế giới gắn kết chặt chẽ, Fed giống như "nhạc trưởng" của một dàn nhạc khổng lồ, nơi từng quốc gia, từng doanh nghiệp và cả từng cá nhân đều phải điều chỉnh nhịp điệu của mình theo những tín hiệu phát ra từ Washington.

Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: CNBC).

Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Do đó, đồng USD đóng vai trò quan trọng, không chỉ là đồng tiền thanh toán trong các giao dịch kinh tế tại Mỹ mà còn là đồng tiền chuẩn được sử dụng phổ biến trong các giao dịch quốc tế.

Vì vậy, mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của giá trị USD cũng tạo ảnh hưởng tới nền kinh tế, tài chính của nhiều quốc gia trên thế giới. Fed là cơ quan duy nhất có quyền in, phát hành và điều chỉnh lãi suất đồng USD nên các quyết định tăng hay giảm lãi suất của Fed sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu.

Trong nền kinh tế Mỹ, việc hạ lãi suất làm cho chi phí vay vốn trở nên rẻ hơn. Doanh nghiệp có thêm động lực để mở rộng đầu tư, người dân dễ dàng chi tiêu và mua sắm, thị trường bất động sản cũng có điều kiện sôi động trở lại.

Tác động tích cực này thường phản chiếu ngay lập tức trên các sàn chứng khoán, khi kỳ vọng lợi nhuận tăng lên.

Những quốc gia vay nợ nhiều bằng USD tạm thời hưởng lợi, vì gánh nặng nợ bằng nội tệ trở nên nhẹ hơn. Ngược lại, các nước có hoạt động xuất khẩu phụ thuộc lớn vào Mỹ có thể gặp khó khăn khi đồng nội tệ lên giá, làm hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường quốc tế.

Tác động từ Washington cũng tạo áp lực chính sách với nhiều ngân hàng trung ương khác. Nếu Fed nới lỏng mạnh mẽ trong khi một nền kinh tế lớn khác giữ nguyên lãi suất, đồng nội tệ của họ có nguy cơ tăng giá quá nhanh, gây bất lợi cho xuất khẩu.

Chính vì vậy, không ít lần người ta chứng kiến hiệu ứng domino khi Fed đi trước, và hàng loạt ngân hàng trung ương từ châu Âu đến châu Á cũng cân nhắc hạ lãi suất để duy trì cân bằng. Tuy vậy, mỗi nước vẫn phải hành động tùy thuộc tình hình riêng, nhất là khi lạm phát trong nước đang cao hoặc tài khóa chịu áp lực lớn.