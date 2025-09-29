Nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng phải chờ qua năm 2026

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025.

Thông tư áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh vàng trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước bổ sung thủ tục cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Doanh nghiệp, ngân hàng thương mại muốn tham gia sản xuất phải nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị, tài liệu chứng minh vốn điều lệ, quy định nội bộ về quy trình sản xuất, cùng tài liệu khắc phục sau thanh tra (nếu có).

Với hoạt động xuất nhập khẩu vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý thông qua cơ chế hạn mức hàng năm. Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ, cung - cầu vàng, quy mô dự trữ ngoại hối và tình hình thực tế, Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng tổng hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng cho cả nước (nếu có), sau đó phân bổ cho từng doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sản xuất vàng miếng.

Theo dự thảo, chậm nhất ngày 15/11 hàng năm, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xin hạn mức cho năm sau phải gửi hồ sơ đến Cục Quản lý ngoại hối. Trước ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Ngân hàng Nhà nước lý giải quy định thời hạn này nhằm làm căn cứ tính toán tổng hạn mức xuất nhập khẩu vàng, từ đó phân bổ hạn mức cho từng đơn vị.

Mặt hàng vàng miếng được ngân hàng bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Nghị định 232/2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10, nhưng theo quy định trên của Ngân hàng Nhà nước, ngay cả khi Thông tư hướng dẫn Nghị định được ban hành trong tháng 10, thì sớm nhất cũng phải đến đầu năm 2026, hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng mới có thể thực hiện.

Để quản lý hạn ngạch nhập khẩu, Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập Hội đồng Xây dựng và Điều chỉnh hạn mức nhập khẩu vàng, do một Phó thống đốc phụ trách lĩnh vực vàng làm Chủ tịch. Thành viên gồm lãnh đạo các đơn vị liên quan như Cục Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo thống kê - ổn định tiền tệ tài chính, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng.

Nhiệm vụ của Hội đồng là tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, điều chỉnh tổng hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu; phân bổ hạn mức hằng năm xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, thời gian xử lý thủ tục hành chính cũng được rút ngắn. Thời gian cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ giảm từ 30 ngày xuống 10 ngày; thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ giảm từ 15 xuống 5 ngày. Thời gian giải quyết Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng giảm từ 30 ngày xuống 20 ngày; thủ tục cấp phép tạm nhập vàng để tái xuất cũng rút từ 15 xuống 10 ngày.