Nhẫn trơn giảm giá

Giá vàng nhẫn giảm

Mở cửa phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 83-85 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá. Hôm qua, mặt hàng này tăng 1 triệu đồng mỗi chiều sau một tuần đi ngang. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Vàng nhẫn tròn trơn giảm giá, sáng nay được niêm yết tại 81,8-83,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng mỗi chiều. Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 83,2 triệu đồng/lượng, cũng giảm 200.000 đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng miếng ghi nhận hiệu suất sinh lời gần 15% còn vàng nhẫn là 30%.

Giao dịch vàng miếng SJC trên thị trường vẫn bị hạn chế so với trước đây khi 5 đơn vị gồm Công ty SJC và 4 ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) được ủy thác bán ra với số lượng giới hạn và yêu cầu đăng ký trực tuyến. Các thương hiệu được kinh doanh vàng miếng còn lại cũng gần như ngừng bán vàng miếng ra thị trường từ sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp định giá vàng miếng, do không có nguồn cung.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.609 USD/ounce, giảm 33 USD. Giá vàng thế giới sụt giảm đột ngột được cho là vì tình trạng quá mua. Dù có thể còn dư địa tăng trong thời gian tới, kim loại quý lại "đang cạn kiệt người mua".

Giá vàng đối diện nguy cơ sụt giảm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Carley Garner, đồng sáng lập công ty môi giới DeCarley Trading, cho rằng ngoài tình trạng quá mua, một rủi ro khác là bất kỳ điểm yếu kinh tế bất ngờ nào có thể khiến thị trường chứng khoán giảm. Bà chỉ ra rằng, chỉ số S&P 500 đang giao dịch trong vùng kỷ lục "bấp bênh" và sẽ không mất nhiều thời gian để thị trường hoảng sợ, tạo ra một bẫy thanh khoản, có thể kéo giá vàng xuống thấp hơn.

Vị này lưu ý rằng nếu vàng bắt đầu điều chỉnh, giá có thể dễ dàng giảm xuống còn 2.300 USD/ounce. Garner dự đoán giá sẽ thấp hơn vào tháng 10 và cho rằng sẽ có nhiều biến động vào tháng 11 xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Bà khuyên rằng các nhà đầu tư nên bắt đầu giảm rủi ro và mức độ tiếp xúc trước cuộc bầu cử.

Giá USD ngân hàng lấy lại mốc 25.000 đồng

USD-Index hiện đạt 102,49 điểm, giảm 0,03% so với trước đó. Đây là mức cao nhất hơn một tháng của đồng bạc xanh.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.168 đồng, giữ nguyên so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.960-25.365 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.660-25.050 đồng (mua - bán). Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.660-25.070 đồng.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.200-25.300 đồng (mua - bán), tăng 50 đồng mỗi chiều.