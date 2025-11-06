Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 22.200 tỷ đồng trong một tháng

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có tổng hợp thông tin thị trường tháng 10.

Ghi nhận, kết thúc phiên giao dịch 31/10, chỉ số VN-Index đạt 1.639,65 điểm. Các chỉ số ngành trên HoSE ghi nhận 6 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng 9, trong đó tiêu biểu là chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT), ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) và ngành công nghiệp (VNIND) với mức tăng lần lượt là 10,89%, 7,22% và 3,46%.

Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 33.549 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 8,52% về khối lượng và 1,35% về giá trị so với tháng 9/2025.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10 đạt trên 189.242 tỷ đồng, chiếm 12,26% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 22.191 tỷ đồng.

Thống kê chỉ số và giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HoSE tháng 10 (Ảnh: HoSE).

Tính đến hết ngày 31/10, HoSE có 669 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 394 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 253 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt gần 195,24 tỷ chứng khoán.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HoSE đạt hơn 7,25 triệu tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tương đương 63,02% GDP năm 2024, chiếm hơn 94,18% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Hiện HoSE có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).