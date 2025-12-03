Nhà đầu tư điện tái tạo Thái Lan "kêu cứu" vì vướng mắc giá FIT kéo dài

Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan về cơ chế giá điện ưu đãi (FIT) và các nghĩa vụ thanh toán theo các Hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký kết.

Các nhà đầu tư Thái Lan cho hay đã đầu tư hơn 2,57 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, với tổng công suất hơn 2.594MW.

Trong văn bản gửi Thủ tướng, hiệp hội cho biết đã gửi hơn 20 công văn tới Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Mua bán Điện (EPTC) liên quan đến việc giảm thanh toán giá điện FIT tạm thời nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi hoặc chỉ thị chính thức được ban hành.

Cùng với đó, các nhà đầu tư Thái Lan đã tổ chức nhiều cuộc họp trao đổi với Bộ Công Thương, EVN, EPTC trong vòng 2 năm trở lại đây nhưng vẫn chưa có được hướng dẫn chính thức. Tại cuộc họp gần nhất với EVN ngày 25/11, thông tin nhận được là vướng mắc đang chờ quyết định từ cơ quan có thẩm quyền.

Hiệp hội cảnh báo việc tạm dừng hoặc giảm 25-50% thanh toán FIT đang gây khó khăn tài chính, rủi ro chính sách, áp lực thanh khoản và ảnh hưởng đến báo cáo kiểm toán của các nhà đầu tư Thái Lan, nhiều trong số đó vay vốn từ ngân hàng quốc tế.

ThaiCham đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương và EVN sớm khôi phục toàn bộ thanh toán theo giá FIT, xử lý các khoản nợ tồn đọng và đưa ra kế hoạch thời gian thực hiện cụ thể.

Một dự án điện mặt trời ở Khánh Hòa (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, đầu tháng 11, nhóm các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp liên quan về vấn đề liên quan đến việc thanh toán cho 173 dự án điện tái tạo thuộc cơ chế giá FIT.

Nhóm nhà đầu tư này đề xuất được tổ chức một cuộc đối thoại song phương với các Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trong nửa đầu tháng 11 về vấn đề trên.

Theo thống kê, 23 nhà đầu tư nước ngoài cùng ký đơn kiến nghị đang sở hữu hoặc góp vốn tại các dự án điện tái tạo với tổng công suất hơn 4.182MW tại Việt Nam. Nhóm này gồm nhiều tập đoàn năng lượng lớn đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Trung Quốc, Malaysia, Philippines...

Trong đó, các nhà đầu tư có quy mô lớn bao gồm ACEN Vietnam Investment (Philippines) với 14 dự án tổng công suất 852MW, Super Energy Corporation (Thái Lan) với 8 dự án 686,7MW, Shikoku Electric Power (Nhật Bản) 256MW, B.Grimm Renewable (Thái Lan) 496MW...