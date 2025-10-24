Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho điện gió, điện mặt trời

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Trong đó, đối với các dự án điện mặt trời, điện gió gặp khó khăn, vướng mắc về áp dụng giá FIT (giá điện cố định), Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phân loại cụ thể đối với từng dự án, báo cáo ngắn gọn, đầy đủ đối với các dự án, gửi Bộ Tài chính trước ngày 25/10 để tổng hợp, đưa vào báo cáo chung của Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị.

Bộ Tài chính được giao đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời có khó khăn, vướng mắc về áp dụng giá FIT.

Trước đó, hồi tháng 9, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động làm việc, đàm phán với các chủ đầu tư của các dự án điện mặt trời, điện gió theo tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước và nhà đầu tư", tránh khiếu kiện không cần thiết.

Một dự án điện mặt trời ở Khánh Hòa (Ảnh: Nam Anh).

Đầu tháng 8, EVN kiến nghị Bộ Công Thương chia các dự án điện gió, điện mặt trời gặp vướng mắc thành 2 nhóm để xử lý: Nhóm 1 gồm 3 dự án đã có bản án sẽ thực hiện theo phán quyết tòa án; nhóm 2 gồm 169 dự án còn lại, khi có bản án sẽ xử lý tương tự.

Tập đoàn này cũng đề xuất Bộ Công Thương phối hợp địa phương rà soát, xử lý các dự án có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu (CCA) cấp sau ngày vận hành thương mại (COD) và hướng dẫn 13 dự án chưa có CCA hoàn thiện hồ sơ theo Nghị quyết 233.

Về giá điện, EVN đề nghị cho phép dự án có CCA hưởng giá FIT từ thời điểm COD, còn dự án chưa có CCA tạm áp dụng giá trần khung chuyển tiếp từ kỳ thanh toán tháng 8, sau đó hưởng giá FIT khi được cấp CCA.

Tại cuộc họp ngày 4/9 giữa nhóm nhà đầu tư năng lượng tái tạo và Công ty Mua Bán Điện (EPTC), các nhà đầu tư thống nhất họ sẽ không khiếu nại, không khởi kiện và không yêu cầu lãi chậm trả, với điều kiện là EVN/EPTC thanh toán đầy đủ các khoản công nợ theo hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký trước ngày 31/10.

Hiện nay, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều đang trông đợi quyết định chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề giá FIT/CCA, cũng như việc thanh toán các khoản công nợ còn tồn đọng như đã thảo luận, thống nhất.