Người mua vàng từ đầu năm lãi 10 triệu đồng/lượng

Chốt phiên ngày 19/1, giá vàng miếng SJC tăng 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá lên 163-165 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu năm, vàng miếng SJC được doanh nghiệp niêm yết tại 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, người mua vào đã lãi 10 triệu đồng/lượng nếu mua vào thời điểm đầu năm.

Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 1,7 đến 2 triệu đồng/lượng, hiện được niêm yết tại mức 159,7-162,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn có sự chênh lệch cao giữa các nhà vàng, giá mua vào và bán ra cao nhất vào mức 160-164,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 4h00 ngày 20/1/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4664,72 USD/ounce. Giá vàng thế giới tăng 70,5 USD/Ounce so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 148,26 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 16,74 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ tám quốc gia châu Âu, cho đến khi đạt được một thỏa thuận mà ông gọi là “mua lại hoàn toàn và trọn vẹn Greenland”.

Bên cạnh đó, giới phân tích cũng cho rằng còn nhiều yếu tố đang hỗ trợ cho giá vàng, như lãi suất, việc mua vào của các ngân hàng trung ương…

Cùng chiều với vàng, giá bạc cũng ghi nhận xu hướng tăng tích cực và đang giao dịch tương đối ổn định ở vùng giá cao. Giá bạc kỳ hạn tháng 3 tại Mỹ đã vọt lên mức kỷ lục 93,035 USD/ounce và trong phiên giao dịch gần nhất, kim loại này tăng thêm 5,06%, lên 93,02 USD/ounce.

Đồng USD suy yếu

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,35%, hiện ở mức 99,05.

Đồng USD suy yếu khi các đe dọa thuế quan mới nhất của ông Trump làm gia tăng nhu cầu đối với đồng yên Nhật và franc Thụy Sĩ, những tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng trên thị trường.

Trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 20/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.132 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.926-26.338 đồng.