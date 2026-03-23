Người mua vàng lỗ gần 23 triệu đồng/lượng nếu lỡ “đu đỉnh”

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 16/3 đến 21/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá đầu tuần là 180,1-183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần giao dịch, mặt hàng này “bốc hơi” 12,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều mua vào và bán ra.

Còn nếu so với mức đỉnh 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng miếng đã giảm 19,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Như vậy, nếu khách hàng mua vàng ở mức 190,9 triệu đồng/lượng thì hiện các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 168 triệu đồng/lượng, tương đương lỗ 22,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tuần qua giảm mạnh cùng chiều với diễn biến thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đầu tuần trước "khởi động" ở mức 5.024 USD/ounce và duy trì trạng thái giao dịch tương đối thuận lợi trong hơn 2 ngày đầu tuần.

Tuy nhiên, đến giữa tuần, giá vàng bất ngờ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.970 USD/ounce, kéo theo cú lao dốc mạnh và đóng cửa tuần vừa rồi trong trạng thái kém tích cực.

Kim loại quý thế giới đã ghi nhận tuần thứ 3 giảm liên tiếp. Tuần này, 18 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Chỉ 3 chuyên gia (17%) dự báo giá vàng có thể tăng trong tuần tới, trong khi 12 người (67%) nhận định xu hướng giảm sẽ tiếp diễn, 3 nhà phân tích còn lại (17%) cho rằng thị trường có thể đi ngang.

Khảo sát trực tuyến với 309 nhà đầu tư cho thấy 147 người (47%) vẫn kỳ vọng giá vàng tăng, trong khi 104 người (34%) dự báo giá sẽ giảm. Số còn lại 58 nhà đầu tư (19%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang tuần tới.

Các chuyên gia gần như “buông xuôi” với triển vọng ngắn hạn của vàng. Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International, cho rằng thị trường giảm trong tuần này là điều đã được dự báo do cuộc họp FOMC, quyết định lãi suất và các phát biểu sau đó của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Ông nhận định khi những yếu tố này đã qua đi và không có thay đổi cơ bản nào trong khoảng một tháng gần đây đối với vàng và bạc, thị trường có thể bắt đầu phục hồi trở lại từ nhịp điều chỉnh quá mức này.

Marc Chandler, Giám đốc Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng đã mất sức hấp dẫn do lãi suất tăng, chứng khoán giảm và áp lực bán từ Trung Đông. Ông nhận định nếu phá vỡ vùng 4.402 USD, giá có thể hướng tới 4.100 USD. Ông cũng lưu ý rằng giá hiện ở trạng thái quá bán.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích của FxPro, cho rằng vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần tới và ghi nhận mức giảm tệ nhất trong hơn 40 năm. Ông cho rằng nguyên nhân là các ngân hàng Trung ương đồng loạt chuyển sang giọng điệu thắt chặt do lo ngại lạm phát từ cú sốc liên quan đến dầu. Ông cũng chỉ ra việc phá vỡ đường trung bình 50 ngày đã thúc đẩy đà giảm và cảnh báo vàng có thể về 4.000 USD.