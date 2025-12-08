Người mua vàng lỗ 3,5 triệu đồng/lượng sau một tuần

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 1/12 đến ngày 7/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa đầu tuần, vàng miếng được niêm yết ở mức 153,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần giao dịch, cả 2 chiều mua và bán giảm 1 triệu đồng/lượng. Trước đó, kim loại quý có tuần tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Mức đỉnh vàng miếng từng ghi nhận là 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) phiên trưa ngày 1/12. Nếu khách hàng mua vàng ở vùng giá 155,7 triệu đồng/lượng thì hiện các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 152,2 triệu đồng/lượng, tức lỗ 3,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.199,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, kim loại quý tương đương 134,1 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuần này, khảo sát vàng của Kitco News ghi nhận quan điểm khá cân bằng từ giới phân tích Phố Wall. Trong 13 chuyên gia tham gia khảo sát, có 6 người (46%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 6 người khác (46%) cho rằng giá sẽ đi ngang và chỉ 1 người (8%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm.

Kết quả cuộc thăm dò trực tuyến với 163 nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Main Street cho thấy tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế. Có 113 người (69%) tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên, 24 người (15%) dự báo giảm và 26 người (16%) cho rằng thị trường sẽ ổn định.

Aaron Hill, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của đơn vị chuyên về giao dịch FP Markets, cho biết triển vọng của vàng thời gian tới chủ yếu phụ thuộc vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có giữ đà nới lỏng chính sách hay không, cùng với các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế chậm lại hoặc rủi ro địa chính trị tăng cao.

Adrian Day, Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, cho biết: “Tôi duy trì quan điểm thận trọng cho đến cuộc họp của Fed vào tuần tới. Khả năng cắt giảm lãi suất là cao, nhưng xác suất đã quá lớn và việc cắt giảm đã được phản ánh vào giá vàng rồi. Rủi ro nằm ở khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh ngắn hạn”.

Rich Checkan, Chủ tịch quỹ Asset Strategies International, lại dự báo giá vàng tăng. Vị này nhận định đợt tăng mạnh của vàng vào 2 ngày cuối tuần trước rất rõ ràng. Thông thường, các biến động lớn trong ngày giao dịch ít thanh khoản cho thấy xu hướng dài hạn của nhà đầu tư - muốn vào hay rời thị trường.

Ông nhấn mạnh, dữ liệu cho thấy nhà đầu tư muốn nắm giữ vàng song cảnh báo nếu Fed bất ngờ không giảm lãi suất hoặc thậm chí tăng lãi suất, có thể xảy ra bán tháo ngắn hạn ở cả chứng khoán và kim loại quý.

Marc Chandler của Bannockburn Global Forex nhận định, Trung Quốc tiếp tục tích lũy vàng và kỳ vọng Fed sẽ chắc chắn cắt giảm lãi suất vào ngày 10/12.

Còn Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, dự báo: “Năm 2026 sẽ là năm rực rỡ nữa cho vàng. Tôi nghĩ, vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce, đặc biệt nếu Hassett trở thành Chủ tịch mới của Fed và Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất”. Ông nói, ngay cả khi vàng giảm về 4.000 USD/ounce, đó chỉ là tạm thời, vàng sẽ bật tăng trở lại. Môi trường lãi suất thấp và chính sách mềm sẽ hỗ trợ giá vàng.

Alex Kuptsikevich của FxPro dự báo giá vàng giảm tuần này, do USD có thể phục hồi sau quyết định của Fed. Trong khi đó, Michael Moor của Moor Analytics dự báo giá vàng tiếp tục tăng, dựa trên các tín hiệu kỹ thuật theo khung thời gian.