Giữa tháng 11 sẽ quyết định số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới

Nội dung này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia, sáng 15/9.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong 3 kỳ bầu cử liên tiếp gần đây, Việt Nam đã tổ chức đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao (trên 99%), cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế như một số địa phương lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu; ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, thiếu đồng bộ dẫn đến khối lượng công việc thủ công lớn, dễ sai sót.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng công nghệ thông tin đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định trong việc kết nối dữ liệu, đảm bảo thông suốt.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri, tránh sai sót và khiếu kiện.

Trong 7 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử, chuẩn bị công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội được giao chuẩn bị báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngay trong tháng 9 và tháng 10 cần xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI; làm việc với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam và các cơ quan để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định vào giữa tháng 11.

Toàn cảnh phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia sáng 15/9 (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI để báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11.

Chủ tịch Quốc hội giao Bộ Tài chính chủ trì việc hướng dẫn, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Bộ Công an xây dựng hoàn thiện vận hành trên ứng dụng VneID dành cho người ứng cử để thuận tiện trong việc kê khai hồ sơ và tra cứu hồ sơ ứng cử.

Nhấn mạnh từ nay tới 15/3, khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện các công việc đúng tiến độ, thời hạn đã quy định, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử.