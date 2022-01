Người dân nhộn nhịp đi sắm Tết, giá thực phẩm bắt đầu leo thang

Sáng 29/1 (27 Tết), người dân Đà Nẵng đổ về các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố sắm Tết khiến không khí nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.

Tại chợ Hòa An (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), các mặt hàng được người dân mua nhiều là thịt, cá, rau, củ, trái cây, bánh chưng… Tiểu thương bày bán cả hàng ra ngoài đường. Theo ghi nhận của Dân trí, hầu hết hàng hóa đều tăng giá so với ngày thường, trong đó tăng nhiều nhất là thịt bò.

Cụ thể, thịt bò ngon có giá 280.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg), thịt ba chỉ lợn 160.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), thịt mông 120.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg).

Người dân đi chợ sắm Tết tại chợ Hòa An (Ảnh: Khánh Hồng).

So ngày thường, giá các mặt hàng thực phẩm đều tăng (Ảnh: Khánh Hồng).

Tôm có giá 200.000 - 350.000 đồng/kg tùy loại, cá thu 280.000 - 300.000 đồng/kg tùy loại, cá ngừ 110.000 đồng/kg, thịt gà 100.000 - 120.000 đồng/kg..

Các loại củ quả cũng tăng giá. Giá cà rốt là 25.000 đồng/kg, khoai tây 20.000 đồng/kg, rau xanh 7.000 - 10.000 đồng/bó (tùy loại). Bánh chưng có giá từ 35.000 đồng đến 55.000 đồng/cái…

Người dân nhộn nhịp đi sắm Tết, giá thực phẩm tăng

Tuy nhiên, theo các tiểu thương, giá hàng hóa năm nay có tăng nhưng không tăng bằng dịp giáp Tết năm ngoái (Ảnh: Khánh Hồng).

Chị Có - tiểu thương bán thịt tại chợ Hòa An - cho biết, năm nào cũng thế, bắt đầu nghỉ Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao là các loại thịt đều tăng. Tuy nhiên, năm nay mức tăng không cao so với mọi năm.

Các tiểu thương dự đoán đến 28, 29 Tết giá các mặt hàng thực phẩm có thể tăng thêm (Ảnh: Khánh Hồng).

Còn một tiểu thương bán rau tại chợ Hòa An cho biết, hiện tại, các loại rau xanh không tăng so với ngày thường, chỉ có một số loại củ tăng như cà rốt, khoai tây.

"Có khả năng mai mốt sẽ tăng giá chứ hiện tại các loại rau xanh không tăng, còn củ tăng nhưng cũng không quá cao", tiểu thương này cho hay.