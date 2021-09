Người dân kém tha thiết với bánh Trung thu vì không phải hàng thiết yếu

Dân trí Được cho là hàng không thiết yếu, thị trường bánh Trung thu tại Đà Nẵng năm nay kém sôi động hơn hẳn mọi năm. Các cửa hàng nhập bánh về bán dè sẻn, người mua cũng không "vung tay" chi tiền.

Chỉ còn một ngày nữa là đúng Tết Trung thu nhưng khi được hỏi thì không mấy người dân ở Đà Nẵng tha thiết đi mua bánh Trung thu.

Khác hẳn không khí sôi động mọi năm, tại các tuyến phố ở Đà Nẵng như Hùng Vương, Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu chỉ có một vài cửa hàng bán bánh Trung thu.

Năm nay, đại dịch Covid-19 khiến bánh Trung thu được cho là "hàng không thiết yếu" trong bối cảnh người dân phải chắt bóp chi tiêu. Các cửa hàng nhập bánh về bán dè sẻn, người mua cũng không "vung tay" chi tiền.

Thêm vào đó, người dân cũng có xu hướng tự làm bánh Trung thu tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội ngay trước mùa Tết Trung thu.

Nhiều chủ cửa hàng cho biết, lượng bánh trung thu bán ra năm nay giảm mạnh so với các năm trước.

Xu hướng làm bánh Trung thu tại nhà được hưởng ứng hơn trong những ngày người dân ở nhà để phòng, chống dịch bệnh.

Ông Hùng - chủ cửa hàng tạp hóa ở đường Hoàng Diệu - cho hay, do năm nay dịch bệnh, nhu cầu mua bánh Trung thu của người dân giảm sâu.

"Ngay cả khách thường ghé cửa hàng mua bánh để biếu, tặng dịp Tết Trung thu cũng thưa vắng hẳn, không bằng một phần nhỏ mọi năm", ông chủ tiệm tạp hóa nói và cho hay, ông đã có gần 20 năm cứ đến mùa lại bày bánh Trung thu ra bán.

Cũng theo ông Hùng, dịch bệnh cũng làm cho xe tải không thể vận chuyển hàng nhanh do nhiều tỉnh, thành áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, kiểm soát tài xế xe tải chặt chẽ để phòng ngừa. Do đó, nhiều loại bánh Trung thu năm nay không có mặt ở thị trường Đà Nẵng.

Khách đến xem và mua bánh trung thu tại một cửa hàng tạp hóa đường Hoàng Diệu.

Theo nhiều chủ cửa hàng, mẫu mã bánh Trung thu cũng không đa dạng như các năm; giá cũng không tăng so với các năm. Một bánh trung thu dẻo hay nướng có giá từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy theo loại nhân bánh.

Ghi nhận của Dân trí tại Đà Nẵng, chỉ có tuyến đường Trưng Nữ Vương, đoạn từ đường Hoàng Diệu đến Lê Đình Thám, nơi tập trung 4-5 cửa hàng tạp hóa bán thêm bánh Trung thu là nhộn nhịp hơn những chỗ khác.

Nếu như những năm trước, nơi đây trong những ngày này là "ngựa xe như nước", người vào ra mua bán tấp nập, thì năm nay theo một chủ cửa hàng cho biết, lượng hàng nhập về chỉ bằng 1/20 so với các năm.

"Do lo sợ dịch bệnh, nhu cầu mua của người dân không nhiều nên năm nay cửa hàng chỉ nhập về cầm chừng. Nếu nhập về nhiều mà bán không hết thì lỗ nặng. Thêm nữa, dịch bệnh kéo dài, làm không ra tiền, người dân tiết kiệm chi tiêu mà bánh Trung thu thì là hàng không thiết yếu", bà Thủy, chủ một cửa hàng bán bánh Trung thu chia sẻ.

Một số cơ sở sản xuất bánh Trung thu lớn ở TP Đà Nẵng như Đồng Tiến, Đồng Thạnh, Đồng Tâm… năm nay không có bánh mới ra lò, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, không có nhân công khi thời gian dài trước ngày Tết Trung thu, thành phố thực hiện "ai ở đâu ở yên đó".

Ngoài ra, do chuỗi cung ứng nguyên liệu bị đứt gãy do giãn cách xã hội nên cũng khó khăn trong khâu sản xuất. Nhiều thương hiệu bánh của Đà Nẵng chỉ nhận khách đặt mới làm, không dám sản xuất đại trà, do sợ không có đầu ra.

Tại các siêu thị ở Đà Nẵng, số lượng bán bánh Trung thu năm nay cũng giảm mạnh. Giám đốc một siêu thị cho hay, do không phải là mặt hàng thiết yếu trong mùa dịch này nên cũng không mặn mà nhập về bán như các năm. Chủ yếu là khách đặt đến đâu, siêu thị mới nhập hàng về cung ứng đến đó.

Công Bính