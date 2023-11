Nghề sửa điện "nóng" tại EVNHANOI

"Đội đặc nhiệm" chuyên xử lý dòng điện "sống"

Khác với công nghệ sửa chữa điện trước đây, dù là sự cố nhỏ nhất cũng phải cắt điện mới có thể triển khai, sửa chữa điện "nóng" giúp người thợ tiến hành sửa trên đường dây đang mang điện. Theo đó, đội Hotline có nhiệm vụ thi công, đấu nối, sửa chữa thay thế các thiết bị điện, xử lý các nguy cơ gây mất an toàn trên lưới điện đến cấp điện áp 22kV.

Ưu điểm nổi bật nhất của công nghệ Hotline là trong quá trình sửa chữa sẽ không gây mất điện, các hộ dân và các khu công nghiệp vẫn có thể tiến hành sinh hoạt, sản xuất như bình thường.

Đội Hotline làm việc trên lưới điện đến cấp điện áp 22kV (Ảnh: EVNHANOI).

Sửa chữa điện Hotline mang trong mình rất nhiều đặc thù và phải làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Để trở thành công nhân sửa chữa Hotline, thành viên được tuyển chọn từ những công nhân điện có tay nghề cao, sức khỏe tốt, tâm lý vững vàng từ 30 công ty điện lực thuộc EVNHANOI.

Hiện nay đội có 18 thành viên với độ tuổi trung bình trẻ, được huấn luyện, đào tạo thuần thục về công tác sửa chữa trên đường dây đang mang điện áp 22 kV tại các cơ sở về thi công sửa chữa điện nóng.

Đội được trang bị xe gầu chuyên dụng cách điện lên tới 100kV (Ảnh: EVNHANOI).

Anh Đỗ Hồng Thắng - Đội trưởng Đội Hotline thuộc Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội - cho biết: "Công việc này có yêu cầu nghiêm ngặt bởi thực hiện trên đường dây đang mang điện, hay còn gọi là 'điện sống' nên chỉ được phép tiến hành khi có đủ ánh sáng, không được thực hiện vào ban đêm, hoặc lúc trời mưa gió. Chỉ cần một giây lơ là, hoặc một động tác thừa là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người công nhân".

Thao trường luyện tập của "Đội đặc nhiệm" (Ảnh: EVNHANOI).

Đội còn có mô hình hệ thống lưới điện để thực hành tại trụ sở, tạo điều kiện cho các thành viên thường xuyên luyện tập nâng cao tay nghề khi không có lịch công tác. Ngoài ra, đây là hiện trường dùng để phục vụ công tác đào tạo công nhân sửa chữa điện nóng mới tuyển dụng.

Tuyệt đối an toàn

Công tác ngành điện, nhất là công tác sửa chữa điện nóng, là công việc đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi chấp hành nghiêm chỉnh quy trình an toàn, các thao tác sửa chữa trên lưới điện phải rất thuần thục.

Mỗi phiên làm việc nhóm công tác sẽ có ít nhất 5-7 người để luân phiên thay thế cho nhau (Ảnh: EVNHANOI).

Mỗi phiên làm việc, nhóm công tác sẽ có ít nhất 5-7 người để luân phiên thay thế cho nhau. Trong đó hai người thực hiện, hai người giám sát và hai người hỗ trợ. Mỗi công nhân chỉ ở trên thùng xe gàu khoảng một tiếng là phải xuống đất thay người khác lên, không ráng sức dù công việc có nhiều tới đâu nhằm đảm bảo các thao tác thực hiện luôn chính xác, đúng quy trình.

Anh Nguyễn Xuân Thọ chỉ huy trực tiếp nhóm công tác thông báo lại nội dung công việc và kiểm tra sức khỏe các thành viên (Ảnh: EVNHANOI).

Theo anh Nguyễn Xuân Thọ - chỉ huy trực tiếp nhóm công tác: "Không chỉ vững vàng về chuyên môn, đặc thù công việc sửa chữa điện nóng còn đòi hỏi người thợ có đầy đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng và ý thức kỷ luật cao, luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình lao động. Trước mỗi lần lên cột, anh em đều hỏi nhau 'khỏe không?', nếu thấy mệt mỏi trong người là phải báo để thế người khác".

Bộ "áo giáp" đặc biệt của người thợ Hotline (Ảnh: EVNHANOI).

Các quy trình bảo vệ an toàn sẽ khác hoàn toàn quy trình sửa chữa điện truyền thống. Thay vì xe ô tô bình thường, đội được trang bị 2 xe gầu chuyên dụng cách điện 100kV nhập khẩu nguyên chiếc.

Mỗi công nhân được trang bị găng tay, vai áo cao su cách điện 22kV (chỉ cách điện ở vai áo - phần cử động nhiều nhất chứ không phải áo mặc toàn bộ người vì sẽ rất nóng), mũ, giày bảo hộ và các dụng cụ lao động… Tất cả máy móc, dụng cụ đều được nhập khẩu từ các quốc gia có công nghệ hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản.

Anh Trần Đức Nghị - Đội phó Đội Hotline giám sát chặt chẽ các thao tác của các thành viên (Ảnh: EVNHANOI).

Ngoài ra, do đặc thù công việc, đội sửa chữa điện nóng có thêm một thành viên làm giám sát an toàn. "Với công việc của chúng tôi, tổng công ty nhận thấy đơn vị cần có sự an toàn cao hơn nên bổ nhiệm riêng một đồng chí làm giám sát an toàn. Người này gần như 100% ánh mắt phải hướng tới công việc của toàn đội, lúc nào cũng ngửa cổ lên nên nguy cơ lớn nhất là bị vôi hóa đốt sống cổ…", anh Nghị nói về những khác biệt và khó khăn mà đồng đội của mình phải đối mặt.

Nhiệt huyết và kỷ luật

Anh Tô Mạnh Dũng và đồng đội tập trung trong từng thao tác (Ảnh: EVNHANOI).

"Trước khi bước chân vào đội Hotline, chúng tôi đã trải qua nhiều vòng kiểm định sức khỏe gắt gao của công ty và cơ sở đào tạo. Bản thân chúng tôi cũng ý thức hơn về giờ giấc sinh hoạt, hạn chế bia rượu và tránh thức đêm. Anh em ai cũng rèn luyện thể thao để đảm bảo luôn tỉnh táo cho ngày làm việc tiếp theo", anh Mạnh Dũng, thành viên đội Hotline, chia sẻ.

Dù công việc sửa chữa điện nóng phải đối mặt với không ít hiểm nguy, nhưng những thành viên trong đội đều khẳng định, nếu chấp hành đúng quy trình thì công việc sẽ được vận hành trôi chảy, an toàn.

Những người thợ Hotline luôn đặt quyết tâm và sự tập trung cao nhất để thực hiện công việc tuyệt đối an toàn (Ảnh: EVNHANOI).

Anh Đỗ Hồng Thắng chia sẻ: "Tuy rằng công việc tiềm tàng nguy hiểm, nhưng đến nay đội chưa có bất cứ sự cố nào xảy ra, dù là nhỏ nhất. Chúng tôi luôn dặn dò anh em làm công việc này phải lấy mạng sống mình ra đảm bảo, không được phép xảy ra bất kỳ sơ xuất nào".

Ước tính trong năm 2023, đội Hotline thực hiện khoảng 1.400 phiên làm việc sửa chữa điện nóng, với thời gian thực hiện công việc trung bình là 2,5 giờ, tương đương giảm khoảng 3.500 giờ mất điện cho khách hàng. Từng ngày từng giờ, "Đội đặc nhiệm" của EVNHANOI đã và đang góp phần rất lớn trong việc ngăn ngừa, hạn chế sự cố lưới điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng dùng điện.