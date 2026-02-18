Ngày đầu năm Bính Ngọ: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định toàn quốc

Theo báo cáo về tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), ngày 17/2 (tức ngày Mùng 1 Tết), cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định.

Thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu. Công tác chuẩn bị nguồn hàng được các địa phương và doanh nghiệp triển khai sớm, đồng bộ, qua đó góp phần bảo đảm cân đối cung cầu và giữ ổn định mặt bằng giá ngay trong ngày đầu năm mới.

Do người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ trước Tết, nhu cầu phát sinh trong ngày Mùng 1 không cao, chủ yếu tập trung vào các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, du xuân và lễ hội đầu năm. Lượng giao dịch trên thị trường vì vậy ở mức thấp, song hoạt động lưu thông hàng hóa vẫn diễn ra thông suốt, không xuất hiện dấu hiệu gián đoạn nguồn cung.

Sắm Tết ở chợ Hàng Lược (Ảnh: Hữu Nghị)

Trong ngày đầu năm, phần lớn chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa nghỉ Tết. Chỉ một số trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi tại các đô thị lớn mở cửa theo khung giờ rút gọn. Tại một số địa phương, một bộ phận nhỏ tiểu thương mở bán lấy ngày, chủ yếu cung ứng rau củ quả, trái cây và nhu yếu phẩm thiết yếu, với lượng khách không đáng kể.

Giá dịch vụ trông giữ phương tiện nhìn chung ổn định so với ngày thường; một số điểm trông giữ xe tự phát tại khu vực đền, chùa, lễ hội có tăng giá cục bộ nhưng không phổ biến.

Tại Hà Nội và Hải Phòng, thị trường Mùng 1 Tết nhìn chung trầm lắng khi người dân chủ yếu đi chúc Tết, du xuân, nhu cầu mua sắm không cao. Phần lớn chợ dân sinh, siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa nghỉ Tết; chỉ một số điểm bán lẻ và trung tâm thương mại như Aeon mở cửa theo khung giờ nhất định. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, không ghi nhận biến động bất thường.

Tại TPHCM và Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh trong ngày đầu năm tạm ngưng ở hầu hết hệ thống phân phối truyền thống; một số trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi vẫn duy trì hoạt động phục vụ người dân. Nguồn cung xăng dầu, gas và các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, lưu thông thông suốt. Giá cả cơ bản ổn định, chỉ xuất hiện tăng cục bộ tại một vài điểm trông giữ xe tự phát ở khu vực lễ hội.

Trong khi đó, tại Cần Thơ, đa số chợ và siêu thị đóng cửa Mùng 1, một số cửa hàng tiện lợi và điểm ăn uống vẫn mở cửa phục vụ. Nguồn cung nhiên liệu được duy trì ổn định. Tại các điểm vui chơi, du lịch, lượng khách dự kiến tăng trong những ngày tới, giá một số dịch vụ có thể điều chỉnh nhẹ do phụ thu dịp Tết.

Buôn bán tại chợ Hàng Lược (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo dự báo của Bộ Tài chính, trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa và mặt bằng giá cả dự kiến tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Nhu cầu mua sắm đầu năm không tăng cao do phần lớn người dân đã chủ động chuẩn bị hàng hóa trước Tết, trong khi nguồn cung vẫn được bảo đảm khi nhiều siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ mở cửa trở lại từ Mùng 2, góp phần duy trì lưu thông, hạn chế nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

Bộ Tài chính cho biết giá các mặt hàng thiết yếu được dự báo không có biến động bất thường. Một số dịch vụ phục vụ nhu cầu du xuân, lễ hội như trông giữ phương tiện, ăn uống, đồ lễ có thể tăng nhẹ cục bộ tại khu vực đông người do chi phí nhân công trong dịp nghỉ Tết. Tuy nhiên, mức tăng mang tính thời điểm và không ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.