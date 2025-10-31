Giá vàng thế giới tăng mạnh, nhu cầu đầu tư cao nhất 5 năm

Theo Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý III mới công bố của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng (bao gồm thị trường phi tập trung - OTC) trong quý đạt 1.313 tấn, tương đương 146 tỷ USD - mức cao nhất được ghi nhận về nhu cầu vàng theo quý kể từ năm 2020.

Mức tăng trưởng này, theo WGC, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư tăng vọt, với lượng mua vào đạt 537 tấn (tăng 47% so với cùng kỳ năm trước) và chiếm 55% tổng nhu cầu vàng ròng toàn cầu. Đà tăng này được hỗ trợ bởi tình hình địa chính trị bất ổn và nhiều biến động, sự suy yếu của đồng USD, và tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) của các nhà đầu tư khi giá vàng ngày càng leo cao.

Ngoài ra, các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được hỗ trợ bằng vàng vật chất trong 3 quý liên tiếp, bổ sung thêm 222 tấn vàng với dòng vốn toàn cầu đạt 26 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến nay, các quỹ ETF vàng đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm 619 tấn (tương đương 64 tỷ USD), đứng đầu là các quỹ được niêm yết tại Bắc Mỹ với 346 tấn, theo sau là châu Âu (148 tấn) và châu Á (118 tấn).

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại WGC, nhận định: “Theo xu hướng toàn cầu, giá vàng tăng mạnh kết hợp với những lo ngại địa chính trị toàn cầu gia tăng đã thúc đẩy mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư”.

Theo chuyên gia của WGC, nhu cầu vàng dự kiến ​duy trì ở mức cao, nhờ dòng vốn đầu tư gia tăng vào cả quỹ ETF cũng như vàng miếng và vàng xu. Việc mua vàng từ các ngân hàng Trung ương tiếp tục là yếu tố chủ chốt của nhu cầu vàng.

Nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu trong quý III tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 316 tấn. Hầu hết thị trường đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó nổi bật nhất là Ấn Độ với 92 tấn và Trung Quốc với 74 tấn.

Nhu cầu vàng miếng và vàng xu trong quý III tại khu vực ASEAN chứng kiến ​​mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm trước ở hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Việt Nam. Đầu tư vàng tại Việt Nam giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

“Có những hàng dài người xếp hàng bên ngoài các cửa hàng vàng, nhưng tình trạng thiếu vàng trên thị trường nội địa đã dẫn đến việc áp đặt giới hạn số lượng vàng được mua trên mỗi khách hàng”, báo cáo WGC viết.

“Từ ngày 10/10, Việt Nam bãi bỏ độc quyền nhà nước về sản xuất và nhập khẩu vàng miếng. Điều này được kỳ vọng sẽ làm giảm sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới”, báo cáo nêu.

Trái lại, nhu cầu vàng trang sức ghi nhận sự sụt giảm trong bối cảnh vàng ghi nhận 50 lần kỷ lục trong năm, với mức tiêu thụ trong quý III giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ vào các yếu tố mang tính mùa vụ, 2 thị trường tiêu thụ vàng trang sức lớn nhất là Ấn Độ và Trung Quốc đều ghi nhận tăng trưởng so với quý trước. Tuy vậy, bức tranh tăng trưởng ở hai thị trường nói trên vẫn duy trì ở mức thấp so với cùng kỳ năm 2024.

Khối lượng vàng trang sức trong quý III tại các thị trường ASEAN chứng kiến ​​sự sụt giảm ở hầu hết các quốc gia. Nhu cầu vàng trang sức tại Việt Nam giảm 9% so với quý trước và giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng cao kỷ lục đã làm giảm sức mua của người tiêu dùng tại Việt Nam cũng như các thị trường ASEAN khác.

Bất chấp giá vàng ở mức cao kỷ lục, các ngân hàng Trung ương đã đẩy nhanh tốc độ mua vàng trong quý III, với tổng lượng vàng mua ròng trong quý đạt 220 tấn, tăng 28% so với quý 2 và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bà Louise Street, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại WGC, nhận định giá vàng tăng mạnh trong quý III cho thấy rõ sức mạnh và tính bền vững của những yếu tố đã luôn thúc đẩy nhu cầu vàng xuyên suốt trong năm nay.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng, áp lực lạm phát kéo dài, và bất ổn xoay quanh chính sách thương mại toàn cầu khiến nhu cầu tìm đến tài sản tích trữ an toàn tăng cao trong bối cảnh các nhà đầu tư hướng tới việc tăng cường khả năng chống chịu cho các danh mục đầu tư trước những biến động.

Theo bà Louise Street, triển vọng về vàng vẫn rất tích cực do sự suy yếu liên tục của đồng USD, kỳ vọng hạ lãi suất và nguy cơ lạm phát đình trệ có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư. Giá vàng đã liên tục lập kỷ lục trong năm nay, và tình hình hiện tại cho thấy vàng có thể còn tăng giá mạnh hơn nữa.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thị trường vẫn chưa bão hòa, và vàng vẫn giữ vị thế là kênh đầu tư chiến lược vững chắc", vị này nêu.