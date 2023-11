Ngân hàng rao bán 11 căn nhà phố cổ Hội An, giá hàng trăm tỷ đồng

Cụ thể, theo thông tin, tài sản 1 gồm có 2 tài sản, là ngôi nhà chung tại số 15 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, TP Hội An có diện tích 158m2. Giá khởi điểm là hơn 26,6 tỷ đồng.

Tài sản 2 là ngôi nhà có diện tích 91,3m2 tại khối 5A, phường Cẩm Phô, TP Hội An. Giá khởi điểm là 8,5 tỷ đồng. Bất động sản này có giá thấp nhất trong 11 tài sản là bất động sản mà Agribank Chi nhánh Bắc TPHCM mang ra đấu giá. Cả hai tài sản trên thuộc sở hữu của Công ty Đông Dương.

Nhà cổ được ngân hàng đấu giá tại địa chỉ 15 Trần Hưng Đạo đang cho thuê. Trên diện tích này, hiện có 2 tài sản (Ảnh: Công Bính).

Tài sản 3, 4, 5 gồm căn nhà diện tích 245,5m2, tại địa chỉ 45/21 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 23,1 tỷ đồng. Căn nhà diện tích 188m2, địa chỉ 45/23 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 17,6 tỷ đồng và căn nhà có diện tích 232,4m2, địa chỉ 45/25 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 22,42 tỷ đồng.

Các tài sản này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Đại Bảo Nga.

Tài sản thứ 6, 7, 8, 9 gồm căn nhà có diện tích 124,5m2, tại địa chỉ số 2A Nguyễn Huệ, phường Minh An, giá khởi điểm 10,9 tỷ đồng; căn nhà diện tích 341,25m2, tại địa chỉ số 45/39 kiệt Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 31,26 tỷ đồng; căn nhà diện tích 139,2m2, tại địa chỉ 45/39 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 12,807 tỷ đồng và căn nhà 161,5m2, tại địa chỉ H23/11 kiệt 49 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm hơn 14,8 tỷ đồng.

Các tài sản này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhật Việt.

Tài sản thứ 10 là căn nhà có diện tích lên tới 766,9m2, tại khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP Hội An, giá khởi điểm lên tới hơn 71,1 tỷ đồng. Đây là tài sản có diện tích và giá trị lớn nhất trong số 11 tài sản được đấu giá. Tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH NL Trọng Nhân.

Tài sản thứ 11 là căn nhà diện tích 152,6m2 địa chỉ tại khối 3, phường Minh An, TP Hội An, giá khởi điểm 13,22 tỷ đồng. Đây là tài sản thuộc sở hữu của bà Phạm Quế Anh.

Nhà cổ được ngân hàng đấu giá tọa lạc trong khuôn viên số 2A Nguyễn Huệ (Ảnh: Công Bính).

Theo thông báo của Agribank Chi nhánh Bắc TPHCM, giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Khách hàng tham gia đấu giá sẽ được xem tài sản thực tế vào giữa tháng 12.

"Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn (nếu có) và theo phương thức "có sao bán vậy", thông báo của ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc TPHCM nêu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hầu hết các bất động sản được rao bán ở Hội An là nhà cổ, trong đó có những căn nhà cổ liền kề nhau thuộc vùng lõi phố cổ Hội An nằm trong một con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo.

Địa chỉ các ngôi nhà cổ trong hẻm 45 Trần Hưng Đạo dù rất rõ ràng nhưng vào đây hỏi người dân mới biết chính xác. Phóng viên đã đi vào khu vực này nhưng rất khó khăn để tìm ra đúng địa chỉ.

Người dân địa phương cho biết, những ngày qua, nhiều người cũng đến đây tìm địa chỉ những nhà cổ được ngân hàng rao bán.