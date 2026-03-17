Ngân hàng ngoại “gom” hơn 7.100 tỷ đồng cổ phiếu Vingroup

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu gần 49 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup cho The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). Ngày hiệu lực chuyển quyền là 16/3.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3, mã chứng khoán VIC hiện giao dịch quanh mức 146.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, giá trị lô cổ phiếu chuyển nhượng ước đạt khoảng 7.151 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 1 tuần qua (Ảnh chụp màn hình).

HSBC là thành viên sáng lập chủ chốt của Tập đoàn HSBC, một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. Tổ chức này từng tham gia nhiều thương vụ liên quan đến hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup.

Vào năm 2021, Vinpearl đã huy động thành công 425 triệu USD trái phiếu quốc tế, với sự tham gia đồng bảo lãnh phát hành của HSBC cùng Credit Suisse và BNP Paribas.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Vingroup ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay với doanh thu thuần hợp nhất đạt 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế đạt 26.300 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng, lần lượt tăng 57% và 111% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 34% so với cuối năm trước.