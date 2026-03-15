Cơ cấu nợ vay của 10 doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán năm 2025

Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng ở mức cao, không chỉ người vay cá nhân mà nhiều doanh nghiệp lớn cũng phải đối mặt với áp lực chi phí tài chính gia tăng. Dù thường được hưởng mức lãi suất ưu đãi nhờ uy tín và vị thế trên thị trường, với dư nợ lên tới hàng tỷ USD, các doanh nghiệp này vẫn phải chi trả hàng chục nghìn tỷ đồng tiền lãi mỗi năm.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính năm 2025, tổng dư nợ vay của 10 doanh nghiệp có mức vay lớn nhất (không bao gồm các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm hay công ty chứng khoán) đã vượt 1 triệu tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) với tổng dư nợ 335.389 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn với 211.434 tỷ đồng. Một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) xếp thứ hai với dư nợ 146.256 tỷ đồng. Tuy nhiên, hệ số nợ trên tổng tài sản của các doanh nghiệp này lần lượt là 0,3 và 0,2 - trong ngưỡng an toàn.

Vị trí thứ ba thuộc về Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) của tỷ phú Trần Đình Long với tổng dư nợ 92.174 tỷ đồng. Khác với Vingroup ưu tiên huy động vốn dài hạn để phục vụ các dự án bất động sản và công nghiệp, Hòa Phát sử dụng tỷ trọng vốn vay ngắn hạn cao hơn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Danh sách các doanh nghiệp vay ngân hàng lớn nhất còn có sự góp mặt của nhiều tập đoàn gắn với các tỷ phú nổi tiếng như Vietjet Air của bà Nguyễn Thị Phương Thảo hay Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

Với quy mô dư nợ lớn, chi phí lãi vay của các doanh nghiệp này cũng ở mức rất cao. Chẳng hạn, riêng Vingroup và Vinhomes trong năm 2025 đã phải chi tổng cộng 40.583 tỷ đồng tiền lãi vay, tương đương khoảng 113 tỷ đồng mỗi ngày. Trong khi đó, Hòa Phát ghi nhận chi phí lãi vay 3.115 tỷ đồng, tức khoảng 9 tỷ đồng mỗi ngày.

Trong bối cảnh lãi suất biến động, các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào nợ ngắn hạn có thể đối mặt với nguy cơ chi phí tài chính tăng lên sau mỗi chu kỳ đáo hạn, hoặc hạn mức tín dụng bị siết chặt hơn. Vì vậy, xu hướng ưu tiên nguồn vốn dài hạn của các doanh nghiệp lớn cũng ngày càng rõ nét trong thời gian qua.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, phân phối xăng dầu vẫn duy trì tỷ trọng nợ ngắn hạn cao do đặc thù cần nhiều vốn lưu động. Chẳng hạn, Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) hiện vay ngắn hạn ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng; Petrolimex (mã chứng khoán: PLX) có dư nợ ngắn hạn 18.075 tỷ đồng; còn Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) đang ghi nhận khoản vay ngắn hạn 10.504 tỷ đồng.

Thực tế, với việc mở rộng quy mô danh mục đầu tư, Vingroup, Vinhomes, Hoà Phát, Vietjet… đều có khoản vay mở rộng để tài trợ cho các dự án lớn và hướng vào dòng vốn dài hạn. Do vậy, nếu kiểm soát cơ cấu nợ hợp lý thì dòng vốn vay sẽ là đòn bẩy quan trọng để doanh nghiệp hiện thực hoá các mục tiêu trung và dài hạn.