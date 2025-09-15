Người vay mua nhà ở xã hội tại Hà Nội có thể được hưởng lãi suất 4,8%/năm

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức cho vay, lãi suất cho người nghèo, các đối tượng chính sách và đối tượng đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2026-2030 tổng nhu cầu vay vốn trên địa bàn là 641.800 người, dự kiến kinh phí cho vay là 55.900-83.000 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất áp dụng mức lãi suất 4,8%/năm đối với các đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; người vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở; học sinh - sinh viên vay vốn học tập; người chấp hành xong án phạt tù; người lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Một dự án ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh: Tâm Nguyên).

Ngoài ra, mức lãi suất 6,6%/năm được áp dụng cho hộ mới thoát nghèo, chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường. Với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm, lãi suất cho vay dự kiến là 6%/năm.

Song song đó, Bộ Xây dựng cũng đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định thay thế Nghị định 100/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó đề xuất điều chỉnh quy định về điều kiện thu nhập và lãi suất vay mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo dự thảo, các đối tượng thụ hưởng bao gồm: người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng đề xuất giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xuống còn 5,4%/năm (thay vì 6,6%/năm hiện hành). Về điều kiện thu nhập, với trường hợp người đứng đơn chưa kết hôn, đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận độc thân, mức thu nhập tối đa là 20 triệu đồng/tháng.

Nếu người đứng đơn đã kết hôn, tổng thu nhập của cả hai vợ chồng không vượt quá 40 triệu đồng/tháng. Trường hợp độc thân hoặc đơn thân nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được quy định là 30 triệu đồng/tháng.