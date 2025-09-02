Gửi tiền ngân hàng nào nhận lãi suất cao nhất sau nghỉ lễ Quốc khánh?

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, sau đợt giảm lãi suất dồn dập của các ngân hàng từ cuối tháng 2, một vài tháng trở lại đây, số đơn vị giảm lãi suất đã thưa dần. Thậm chí, một số ngân hàng đã bắt đầu tăng lãi suất tiền gửi.

Trước đó, động thái giảm lãi suất diễn ra sau khi Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về việc thanh tra, kiểm tra các ngân hàng tăng lãi suất huy động. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cần xem xét, quyết định sử dụng các công cụ quản lý về hạn mức tăng trưởng tín dụng và thu hồi giấy phép theo quy định.

Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, 30 đơn vị hạ lãi suất huy động với mức hạ từ 0,1 điểm %/năm đến 1,05 điểm %/năm.

Hiện có rất ít đơn vị trả lãi suất từ 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tháng 8 vừa rồi, một số ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động, gồm ABBank giảm 0,1 điểm %/năm lãi suất tất cả các kỳ hạn; IVB cũng giảm 0,1 điểm %/năm đến 0,15 điểm %/năm lãi suất các kỳ hạn.

Ngược lại, Techcombank tăng lãi suất 0,5 điểm %/năm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng; MB và VRB cộng thêm lãi suất đặc biệt.

Một số ngân hàng thương mại dù không tăng lãi suất huy động một cách chính thức, nhưng có chính sách tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền trong một thời hạn nhất định.

Ngoại trừ một số ngân hàng chỉ áp dụng lãi suất đặc biệt cho khách hàng gửi hàng trăm tỷ đồng trở lên, một số đơn vị vẫn niêm yết lãi suất huy động cho khách hàng phổ thông ở mức từ 6%/năm.

Theo thống kê với biểu lãi suất huy động các ngân hàng hiện nay, HDBank đang niêm yết lãi suất huy động tại quầy 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng và kỳ hạn 15 tháng.

Lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng phổ thông được HDBank niêm yết là 6,1%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng theo công bố của Bac A Bank dành cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng là 6%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất khi gửi tiền tại Eximbank là 6%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng.

Ngoài các mức lãi suất tiền gửi thông thường, NCB cũng niêm yết lãi suất dành cho chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc với mức lãi suất cao nhất lên đến 6,3%/năm, dành cho kỳ hạn 24 và 84 tháng.

Ngân hàng số Vikki cũng là một trong số các ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiền gửi 6%/năm, dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 13 tháng.

Ngân hàng số Cake by VPBank niêm yết lãi suất tiết kiệm 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng. BVBank cũng niêm yết lãi suất tiết kiệm 6%/năm cho kỳ hạn 48 tháng và lãi suất tiết kiệm cao nhất 6,1%/năm cho kỳ hạn tiết kiệm 60 tháng.

*Biểu lãi suất tại một số ngân hàng (đơn vị: %/năm)

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Agribank 2,4 3 3,7 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 4,7 VietinBank 2 2,3 3,3 4,7 Vietcombank 1,6 1,9 2,9 4,6 ABBank 3,1 3,8 5,3 5,6 LPBank 3,6 3,9 5,1 5,4 OCB 3,9 4,1 5 5,1 MSB 3,9 3,9 5 5,6 SHB 3,5 3,8 4,9 5,3 VIB 3,7 3,8 4,7 4,9 ACB 3,1 3,5 4,2 4,9

Một số ngân hàng cũng đưa ra mức lãi suất đặc biệt, song kèm theo điều kiện khắt khe, thường là ở các nhà băng quy mô nhỏ.

Đơn cử, ABBank niêm yết lãi suất đặc biệt lên đến 9,65%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng, mức lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay. Điều kiện để được hưởng mức lãi suất đặc biệt này là khách hàng có số dư tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

PVcomBank công bố mức lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 9% cho kỳ hạn 12 và 13 tháng với điều kiện gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Mức lãi suất đặc biệt quy định tại HDBank là 7,7%/năm với kỳ hạn 12 tháng và 8,1%/năm với kỳ hạn 13 tháng. Điều kiện để được hưởng lãi suất tiền gửi cao nhất tại HDBank là số dư tiền gửi tối thiểu 500 tỷ đồng...

Các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước (big 4) gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank duy trì ở mức thấp nhất hệ thống và không biến động nhiều thời gian qua. Các đơn vị này niêm yết lãi suất cao nhất hiện là 4,8%/năm, trong khi lãi suất thấp nhất chỉ 1,6%/năm.