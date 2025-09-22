Tiền gửi vào ngân hàng lập kỷ lục mới gần 16 triệu tỷ đồng

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 6 đạt 7,694 triệu tỷ đồng, tăng 8,91% so với cuối năm 2024. Riêng trong tháng 6, tiền gửi cư dân đã tăng thêm 91.498 tỷ đồng. Tháng 5 liền trước, tiền gửi nhóm này cũng tăng thêm 65.427 tỷ đồng.

Tiền gửi của khối tổ chức kinh tế đạt hơn 8,104 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2024 và tăng thêm hơn 362.825 tỷ đồng chỉ trong tháng 6. Tháng 5 trước đó, tiền gửi doanh nghiệp cũng đã tăng thêm 116.370 tỷ đồng.

Như vậy, trong tháng 6, cá nhân và tổ chức kinh tế "rót thêm" hơn 450.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Tháng 5 liền trước, hệ thống ngân hàng cũng có thêm hơn 181.000 tỷ đồng. Con số này ở tháng 4 là 172.000 tỷ đồng và tháng 3 là 262.000 tỷ đồng.

Tổng tiền của cá nhân và tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng sau nửa năm đạt 15,8 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới.

Tiền gửi vào ngân hàng vẫn tăng, bất chấp trong tháng 6 các ngân hàng thương mại ồ ạt giảm lãi suất. Sau giai đoạn nhiều ngân hàng đưa lãi suất huy động vượt mốc 6%/năm, thì đến tháng 6 mức lãi này gần như biến mất..

Nhân viên kiểm tra tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hiện tại, theo ghi nhận từ phóng viên báo Dân trí, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến trên thị trường là 4,5-5,5%/năm. Nhóm nhà băng quốc doanh niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 4,6-4,8%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bình quân chỉ ở mức 3-5%/năm. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh và số ít nhà băng khác trả lãi quanh 3%/năm, đa số đơn vị trên thị trường đều trả từ 4%/năm trở lên, mức cao nhất là 5%/năm.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước thực hiện, các đơn vị đánh giá mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay tiếp tục giảm nhẹ trong quý II, đặc biệt là lãi suất cho vay. Các đơn vị cho rằng xu hướng lãi suất giảm dự kiến sẽ tiếp tục trong quý III và cuối năm.