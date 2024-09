Ngân hàng đại hạ giá biệt thự trăm tỷ đồng ở Ciputra

Agribank chi nhánh Tràng An mới đây tiếp tục đăng rao bán đấu giá 2 căn biệt thự tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Lần gần nhất Agribank rao bán 2 căn biệt thự này là đầu tháng 8. Biệt thự rao bán thuộc sở hữu của ông Chu Văn An.

Tài sản đảm bảo thứ nhất là biệt thự số 29, lô Q-M3. Biệt thự quy mô 4 tầng nổi và một tầng hầm, tổng diện tích xây dựng là 607m2; phần diện tích đất là 400m2. Công trình được hoàn thiện năm 2014, đến năm 2020 công trình được sửa chữa, cải tạo lớn và đang sử dụng bình thường.

Tài sản này được dùng đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Thành An và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Dung Phát.

Trong đó, Công ty Thành An hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, do ông Chu Văn An làm người đại diện theo pháp luật. Công ty Xây dựng Dung Phát hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Giá khởi điểm của biệt thự này là gần 185 tỷ đồng (chưa gồm VAT), tương đương 462 triệu đồng/m2. So với phiên đấu giá cách đây một tháng, mức khởi điểm của biệt thự giảm 20 tỷ đồng.

Ngân hàng hạ giá chục tỷ đồng hai biệt thự ở Ciputra để thu nợ (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Tài sản đấu giá thứ 2 là nhà biệt thự số 8 dãy T6. Biệt thự này có diện tích đất 230m2, được xây dựng với diện tích 116,5m2, tổng diện tích sàn là 316m2.

Tài sản này được dùng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK quốc tế Minh Ngọc. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, được thành lập từ năm 2018.

Giá khởi điểm cho tài sản này là gần 84 tỷ đồng, tương đương 365 triệu đồng/m2. Mức giá này đã hạ 9 tỷ đồng so với hồi tháng 8.

Tổng mức giá khởi điểm của 2 tài sản trên lên đến 270 tỷ đồng. Người tham gia cần đặt cọc trước 18,5 tỷ đồng nếu mua căn biệt thự thứ nhất và 8,4 tỷ đồng với căn thứ 2. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra sáng 13/9.