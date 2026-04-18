Ngân hàng báo lãi đậm, tiền ồ ạt chảy về, có bên kiếm 5.400 tỷ sau 3 tháng

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của nhiều ngân hàng dần được hé lộ, bức tranh lợi nhuận nhìn chung tăng trưởng, có bên ước đạt đến 5.400 tỷ đồng.

Chia sẻ tại kỳ họp cổ đông thường niên, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) ước tính kết quả kinh doanh quý I/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.620 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Lê Anh Tài - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) - thì cho biết lợi nhuận trước thuế quý I của ngân hàng đạt 215 tỷ đồng, tăng 168%.

Cũng trả lời chất vấn cổ đông về kinh doanh quý đầu năm, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) dự báo lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 5.400 tỷ đồng, tăng 56% so với quý trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều ngân hàng tăng lãi trong quý đầu năm (Ảnh: Mạnh Quân)

Đối với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), điểm đáng chú ý trong quý I năm nay là sự gia tăng mạnh của nguồn thu ngoài lãi. Theo ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB - thu nhập ngoài lãi trong quý đầu năm tăng trên 80%, cho thấy hiệu quả từ chiến lược đa dạng hóa nguồn thu. Nhờ đó, doanh thu hoạt động ngân hàng thu về gần 2.273 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 900 tỷ đồng, thực hiện được 17% kế hoạch.

Trong dự báo đầu tư của các công ty chứng khoán, chuyên gia phân tích cho rằng tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng sẽ có sự phân hoá rõ nét.

Đơn cử, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI dự báo kết quả kinh doanh quý I của 13 ngân hàng trong đó 7 ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, 5 ngân hàng tăng một chữ số và 1 ngân hàng suy giảm.

Theo giới phân tích tại công ty chứng khoán này, một số ngân hàng tư nhân sẽ tăng tốt như VPBank, HDBank, OCB, ACB…. nhờ tín dụng tăng và chi phí dự phòng giảm. Trong khi đó, các nhà băng như Techcombank, TPBank, Vietcombank… sẽ tăng thấp hơn (vào khoảng 1 chữ số) do chịu áp lực từ chi phí vốn dù vẫn được hỗ trợ bởi tín dụng và thu nhập ngoài lãi.

Còn theo các chuyên gia phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcombank (VCBS), lợi nhuận ngành ngân hàng quý I tăng chậm lại do NIM (biên lãi ròng) chịu áp lực và tín dụng bị kiểm soát, đặc biệt ở mảng bất động sản. Ngược lại, nhóm ngân hàng quốc doanh được đánh giá tích cực hơn nhờ chi phí vốn thấp. VietinBank và BIDV được dự báo tăng trưởng nổi bật (lần lượt tăng 29% và tăng 26%).