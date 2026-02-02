BIDV, VietinBank, Vietcombank lãi tổng 5 tỷ USD

Bức tranh kinh doanh năm 2025 của ngành ngân hàng dần lộ diện khi các nhà băng lớn lần lượt công bố kết quả tài chính. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục giữ vai trò trụ cột, dẫn dắt toàn thị trường cả về quy mô lẫn hiệu quả sinh lời.

Ba “ông lớn” BIDV, VietinBank, Vietcombank tiếp tục áp đảo phần còn lại của hệ thống với lợi nhuận ở mức kỷ lục, bỏ xa nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Nhóm ngân hàng quốc doanh dẫn đầu lợi nhuận

Năm ngoái, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán: BID) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 37.863 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024, đứng thứ ba trong nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết. Riêng quý IV, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 14.230 tỷ đồng, tăng tới 42% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp đáng kể vào kết quả chung cả năm.

Kết quả tích cực này chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần tăng 23% so với năm trước, trong khi các mảng thu nhập ngoài lãi có sự biến động theo từng quý.

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, BIDV tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Đây cũng là ngân hàng thương mại duy nhất hiện nay sở hữu quy mô tài sản vượt mốc 3 triệu tỷ đồng.

Quy mô tài sản của BIDV thậm chí còn lớn hơn tổng tài sản cộng lại của hai ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất là MB và VPBank.

Tính đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay khách hàng của BIDV tăng 15%, tiền gửi khách hàng tăng gần 14%. Tuy nhiên, cùng với quá trình mở rộng hoạt động, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng về giá trị tuyệt đối, đưa tỷ lệ nợ xấu lên mức 1,47% vào cuối năm.

Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục dẫn dắt thị trường về quy mô tài sản và hiệu quả hoạt động (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 43.446 tỷ đồng, tăng gần 37% so với năm 2024.

Riêng trong quý IV/2025, lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng 14% so với cùng kỳ. Dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý giảm nhẹ, kết quả chung vẫn được cải thiện mạnh nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng sụt giảm sâu.

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, quy mô hoạt động của VietinBank tiếp tục mở rộng. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 2,76 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 16%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 12%.

Chất lượng tài sản cũng được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1% vào cuối năm, giảm so với cuối năm 2024.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán: VCB) khép lại năm 2025 với vị thế quán quân lợi nhuận toàn ngành ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế nhà băng này đạt 44.020 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 35.198 tỷ đồng.

Về quy mô, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15%, lên gần 1,7 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 10%, đạt mức tương đương quy mô cho vay.

Tỷ lệ nợ xấu đến hết năm ngoái giảm xuống còn 0,58%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì ở mức rất cao, xấp xỉ 259%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn hệ thống.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 của BIDV, VietinBank, Vietcombank đạt 125.000 tỷ đồng. Quy đổi theo tỷ giá, con số này tương đương khoảng 5 tỷ USD. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận của các ngân hàng này.

​​Lợi nhuận ngân hàng tư nhân phân hóa

Trong khối ngân hàng tư nhân, kết quả kinh doanh năm 2025 cũng khởi sắc với điểm nhấn về tăng trưởng lợi nhuận tại nhiều đơn vị.

MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024. Techcombank theo sát phía sau với 32.538 tỷ đồng, tăng 18%. VPBank có bước bứt phá mạnh khi lợi nhuận đạt 30.624 tỷ đồng, tăng tới 53%. HDBank ghi nhận 21.322 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 27% so với năm trước; SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30%; LPBank đạt 14.269 tỷ đồng, tăng 17%.

Ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ và các tổ chức đang trong quá trình tái cơ cấu, diễn biến lợi nhuận cho thấy sự phân hóa rõ nét. Một số ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, chủ yếu do nền lợi nhuận thấp trong năm trước. ABBank đạt 3.522 tỷ đồng, tăng 344%; KienlongBank ghi nhận 2.323 tỷ đồng, tăng 109%; PGBank đạt 768 tỷ đồng, tăng 82%. NCB đánh dấu năm "ngược dòng" khi lợi nhuận đạt 78 tỷ đồng, cải thiện rõ rệt so với mức âm cùng kỳ 2024.

Ngược lại, một số nhà băng ghi nhận kết quả kém khả quan. Sacombank ghi nhận lợi nhuận năm 2025 giảm khoảng 40% so với năm 2024, trong khi Eximbank báo lãi 1.512 tỷ đồng, giảm 64% so với năm trước.