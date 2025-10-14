Ngân 98 và dàn KOL livestream chốt đơn trăm, nghìn tỷ đồng vướng lao lý

Từ những buổi livestream "chốt đơn" hàng trăm tỷ đồng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, nhiều người nổi tiếng và KOL (người có sức ảnh hưởng) từng được xem là hình mẫu thành công trong kinh doanh online nay lại vướng vòng lao lý.

Các cơ quan chức năng liên tiếp khởi tố, bắt tạm giam nhiều trường hợp vì hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế, quảng cáo sai sự thật gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Ngân 98: Từ “hotgirl livestream” đến vòng lao lý

Ngân 98, tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, được biết đến là "hotgirl" nổi tiếng trên mạng xã hội vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 được cho là người điều hành Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, phân phối nhiều sản phẩm giảm cân như X1000, X3 Super Detox, X7 Plus… Ngân 98 ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm trên và viên rau củ Collagen cùng loại.

Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song 2 đơn vị thực chất cùng một hệ thống. Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan trên các trang mạng xã hội.

Ngân 98 và tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, cô thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh trái phép này.

Đáng chú ý, kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cho thấy loạt viên collagen mang tên Ngân 98 không chỉ kém chất lượng mà còn chứa hai hoạt chất cấm sibutramine và phenolphthalein - những chất từng bị loại bỏ trên toàn cầu vì nguy cơ gây đột quỵ, rối loạn tim mạch và ung thư.

Hoàng Hường: “Bà trùm livestream” che giấu doanh thu nghìn tỷ đồng

Hoàng Hường, tên thật là Hoàng Thị Hường - là cái tên quen thuộc trong giới kinh doanh online, từng được mệnh danh là “nữ hoàng chốt đơn” với đế chế kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... với các buổi livestream bán hàng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem mỗi phiên.

Các sản phẩm Hoàng Hường kinh doanh chủ yếu nhắm đến khách hàng trung và cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ, với giá bán cao. Trong các buổi livestream, bà thường tung ưu đãi lớn, tặng thưởng ô tô, xe máy, vàng... để kích cầu, khiến nhiều khách hàng trung thành mua sản phẩm đều đặn.

Tuy nhiên, Hoàng Hường cũng nhiều lần bị cho là phóng đại công dụng, như tuyên bố nước súc miệng có thể “trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước” hay thuốc xương khớp “chữa hết mọi bệnh từ đầu đến chân”.

Đặc biệt, nữ doanh nhân còn xây dựng hình ảnh qua các hoạt động từ thiện ở Nghệ An, Quảng Bình, Hà Giang, nhằm tạo dựng uy tín và lòng tin từ khách hàng.

Hoàng Hường thường xuyên livestream bán hàng trên nhiều nền tảng mạng xã hội trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, hình ảnh của nữ doanh nhân này sụp đổ khi đầu tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có đối tượng Hoàng Hường.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Hường kiếm tiền bằng cách xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa doanh thu qua các hộ, cá nhân để trốn thuế.

Đáng chú ý, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng trong gần 4 năm qua.

Quang Linh Vlogs - Hằng Du Mục: Bán hàng giả, lừa dối người tiêu dùng

Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh) và Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng) và cặp đôi "chị em rọt" từng được cộng đồng yêu mến nhờ những video truyền cảm hứng, mang năng lượng tích cực.

Sau thời gian hợp tác trong một số buổi livestream bán hàng, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng tham gia sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group). Trong đó, Quang Linh nắm hơn 13% cổ phần, còn Hằng Du Mục giữ 25%.

Tuy nhiên, khi chuyển sang kinh doanh online, họ đã lợi dụng sức ảnh hưởng cá nhân để quảng cáo, bán hàng giả, lừa dối người tiêu dùng. Cụ thể, Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất kẹo “SuperGreens Gummies” (kẹo Kera), quảng cáo chứa 10 loại rau củ tươi và “giúp khỏe đẹp từ chất xơ”.

Vườn cà rốt được thuê để quay video quảng cáo (Ảnh: Kera).

Tuy nhiên, thực tế hàm lượng chất xơ chỉ 0,935%. Nhóm bị can biết rõ sai phạm nhưng vẫn dựng video, livestream dàn cảnh vùng nguyên liệu giả để lừa người tiêu dùng. Chỉ trong hơn một tháng, họ bán 129.000 hộp, thu hơn 17,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã giám định đối với các vật chứng thu giữ là kẹo Kera. Kết luận cho thấy trong 100gram kẹo chỉ có 1,01gram chất xơ. Theo cáo trạng, trong 17,5 tỷ đồng doanh thu, các bị can đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng. Hành vi này khiến cả 2 vướng vòng lao lý, khép lại hình ảnh từng được công chúng mến mộ.

Thùy Tiên - từ hoa hậu quốc tế đến bê bối kẹo rau Kera

Trong vụ án "kẹo rau Kera", vai trò của Hoa hậu Thùy Tiên được xác định không chỉ là người quảng cáo, mà là một trong 7 cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt, đồng thời là gương mặt đại diện giúp sản phẩm nhanh chóng gây chú ý.

Theo cơ quan chức năng, Hoa hậu Thùy Tiên được cho là góp 25% cổ phần, cùng nhóm Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và các cộng sự bàn bạc ý tưởng, hình dáng sản phẩm và trực tiếp tham gia livestream bán hàng.

Khi thấy sản phẩm bán chạy, Thùy Tiên còn đề nghị nâng tỷ lệ lợi nhuận của mình lên 30-35%. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, Thùy Tiên và nhóm cổ đông không giám sát chất lượng, để sản phẩm bị quảng cáo sai sự thật.

Hoa hậu Thùy Tiên trong một cuộc họp về sản phẩm kẹo rau củ Kera (Ảnh: Kera).

Cơ quan điều tra cáo buộc Thùy Tiên nhiều lần đưa ra thông tin sai sự thật như: Kẹo làm từ 10 loại rau củ VietGap, không dùng đường, “một viên tương ứng một bó rau”, bổ sung chất xơ nhờ công nghệ sấy thăng hoa… Thực tế, hàm lượng chất xơ trong kẹo chỉ 0,935%.

Cuối tháng 2, khi tranh cãi bùng phát trên mạng, cô đã nhờ ký khống hợp đồng dịch vụ nhằm né tránh trách nhiệm với tư cách cổ đông. Mới đây, VKSND Tối cao đã truy tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục cùng 2 người khác trong vụ án liên quan kẹo rau củ Kera.

"Gia đình Hải Sen": Từ thần tượng mạng đến vòng lao lý vì bán hàng giả

Kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” với hơn 2,6 triệu lượt theo dõi do vợ chồng Lê Văn Hải ở Ninh Bình sáng lập, nổi tiếng nhờ các video hài hước về đời sống gia đình. Tuy nhiên, khi nổi tiếng, vợ chồng Hải Sen bắt đầu lấn sân sang kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân để quảng bá, bán hàng trực tuyến.

Các sản phẩm kinh doanh gồm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng mang thương hiệu cá nhân như xịt khử mùi, kem tẩy lông, siro ăn ngon, sâm tố nữ…, mỗi sản phẩm có giá từ 100.000-400.000 đồng.

Đến tháng 6, TikToker này vướng lùm xùm về nghi vấn bán hàng kém chất lượng. Nhiều người phát hiện toàn bộ sản phẩm của kênh TikTok này đã bị ẩn khỏi giỏ hàng. Không ít khách hàng từng mua sản phẩm đã để lại bình luận yêu cầu chủ tài khoản lên tiếng giải thích, song TikToker này vẫn giữ im lặng.

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" livestream bán sản phẩm khử mùi hôi nách (Ảnh: Chụp màn hình).

Đến giữa tháng 6, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé là Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi buôn bán các loại mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an điều tra, làm rõ, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các kênh mạng xã hội TikTok Shop, Facebook, Shopee "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen" với hơn 800.000 sản phẩm; trong đó riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" bán với số lượng trên 100.000 hộp sản phẩm.

Kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của "Siro ăn ngon Hải Bé", các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định tại Nghị định 98/2020 của Chính phủ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả.