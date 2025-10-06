Loạt "chiến thần" bán hàng online vướng vòng lao lý

Hoàng Hường: Dùng quảng cáo "nổ" để bán hàng

Hoàng Hường là nhân vật có sức ảnh hưởng trên nhiều nền tảng mạng xã hội, hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Nữ doanh nhân này cũng thường xuyên livestream bán hàng trên Facebook, TikTok kết hợp chương trình khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng lớn để thu hút khách hàng.

Năm 2019, Phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội do Hoàng Hường làm chủ bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động vì sử dụng nhân sự chưa được cấp phép hành nghề và tự ý thay đổi cơ sở vật chất so với hồ sơ thẩm định. Dù bị đình chỉ, phòng khám vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép đến cuối năm 2020.

Sau khi mảng nha khoa bị xử lý, Hoàng Hường chuyển hướng sang kinh doanh thực phẩm chức năng.

Năm 2021, Hoàng Hường tung ra nước súc miệng Care Medic với những tuyên bố phi khoa học như “trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này”, “chữa viêm lợi lâu năm”.

Năm 2022, bà tiếp tục quảng bá viên xương khớp Hoàng Hường như một loại “thuốc tiên”, khẳng định trong livestream rằng “tất cả bệnh xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết. Một, hai tuần khỏi 50-60%, nặng thì hai tháng là dứt điểm”.

Hoàng Hường thường xuyên livestream bán sản phẩm trên Facebook, TikTok ở nhiều tài khoản khác nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

Hoạt động kinh doanh của Hoàng Hường từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý. Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã từng phải vào cuộc, làm rõ và xử phạt Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường 65 triệu đồng vì quảng cáo gây hiểu lầm, khiến người tiêu dùng tin sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Thế nhưng chỉ sau một tháng, các sản phẩm khác như viên hoạt huyết Hoàng Hường lại tiếp tục bị cơ quan chức năng cảnh báo vi phạm.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường có trụ sở tại 36 đường Nguyễn Hoàng (TP Hà Nội). Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 8/2021, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm...

Sau khi liên tiếp bị xử phạt, doanh nghiệp đổi thương hiệu từ “Dược phẩm Hoàng Hường” sang “Hoàng Hường Meli”.

Đến tháng 6 năm nay, fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" lại bị đề nghị xử lý vì quảng cáo không phép. Website công ty bị khóa, nhiều sản phẩm bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, hình ảnh “nữ hoàng livestream” đã sụp đổ sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Hường và 5 bị can khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa doanh thu qua các hộ, cá nhân để trốn thuế.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Gia đình Hải Sen: Vướng vòng lao lý vì bán hàng giả

Kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" sở hữu 2,6 triệu lượt theo dõi là tên gọi của 2 vợ chồng Lê Văn Hải (sinh năm 1995) nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Vợ chồng này còn là chủ trang Facebook "Hải Sen Vlog" có 2,3 triệu lượt theo dõi và kênh YouTube "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu người đăng ký.

Kênh TikTok này thu hút lượng lớn người xem nhờ các video ngắn về các tình huống trong đời sống gia đình thường ngày xoay quanh các mối quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ, con cái với lối diễn tự nhiên, hài hước...

Sau khi được nhiều người biết đến, chủ kênh TikTok này bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. TikToker này kinh doanh hàng loạt sản phẩm chủ yếu mang thương hiệu cá nhân như xịt khử mùi hôi nách, hôi chân Hải Sen, sữa rửa mặt YLE, kem tẩy lông Hải Sen, tẩy da chết Hải Sen, Siro ăn ngon Hải Bé…

Các sản phẩm được quảng cáo chủ yếu thông qua các video và livestream trên kênh TikTok. Trên bao bì các sản phẩm cho biết đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Hải Bé (địa chỉ tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Hải Sen quảng cáo sản phẩm khử mùi hôi nách (Ảnh: Chụp màn hình).

Tháng 6 năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (thành viên sáng lập), về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các kênh mạng xã hội TikTok Shop, Facebook, Shopee hơn 800.000 sản phẩm; trong đó mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” đã bán trên 100.000 hộp.

Kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của “Siro ăn ngon Hải Bé”, các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định tại Nghị định 98/2020 của Chính phủ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả.

Cún Bông: Hot mom với bài học về thuế

Vũ Hồng Phúc - thường được biết đến với biệt danh Cún Bông (39 tuổi, Hà Nội) - cũng gây chú ý khi bị khởi tố về tội trốn thuế.

Trên các nền tảng, Tiktoker Cún Bông xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, thành công trong kinh doanh và chăm sóc gia đình, thường xuyên chia sẻ các video về làm đẹp, mẹo sống khỏe và bán hàng online.

Bên cạnh đó, cô còn điều hành cửa hàng VHP trên phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam), kinh doanh hoa quả nhập khẩu, thực phẩm chức năng và sản phẩm tiêu dùng cao cấp.

Vũ Hồng Phúc "Cún Bông" (Ảnh: FBNV).

Để vận hành hoạt động kinh doanh, năm 2017, chồng Cún Bông là Thắng đã lập Công ty cổ phần dược Hoa Kỳ. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Dược Hoa Kỳ đặt trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, vali, cặp, túi, ví,..).

Sau đó, từ năm 2023 đến nay, vợ chồng Phương chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế được cơ quan điều tra ghi nhận ban đầu lên tới hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế.