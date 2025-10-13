Ngân 98 bán sản phẩm gì mà doanh thu được xác định hàng trăm tỷ đồng?

Như Dân trí đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cảnh sát, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có mẹ ruột cô này. Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000.

Sản phẩm giảm cân X1000 từng được quảng cáo là có tác dụng giảm mỡ tức thì (Ảnh: ZuBu Shop).

Trên giấy tờ, những sản phẩm này thể hiện việc được cấp phép lưu hành nhưng Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Viên rau củ này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000, và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm".

Các sản phẩm được quảng cáo chứa "thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên", "giảm cân cấp tốc 3-5 kg một liệu trình", "không tác dụng phụ", có hiệu quả với những người "cơ địa khó giảm"...

Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4kg đến 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3, X7, X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đồng đến 1,1 triệu đồng.

Trên bao bì đều ghi thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm và phân phối là Công ty ZuBu. Mã vạch in trên sản phẩm được liên kết đến trang điện tử mua bán trực tuyến shopngan98.com. Trang điện tử này đăng bán các sản phẩm kèm với giá tiền, tài khoản ngân hàng thụ hưởng Vietcombank, Techcombank ghi tên Võ Thị Ngọc Ngân.

Hàng hóa được bán cho khách hàng theo 2 cách. Một là bán trực tiếp tại cửa hàng hộ kinh doanh ZuBu Shop. Hai là Ngân trực tiếp bán hàng cho khách qua tài khoản Facebook, TikTok cá nhân mang tên Ngân 98 và qua đường dây nóng của Công ty ZuBu.

Ngân 98 cùng số hàng giả bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên của Ngân để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân cô, theo cơ quan điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng nêu, từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Ngân đã thu tiền bán hàng tổng cộng khoảng 120 tỷ đồng.

Sản phẩm được giới thiệu là sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP thuộc cụm công nghiệp Đan Phượng (Hà Nội); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu ở quận Gò Vấp, TPHCM, chịu trách nhiệm chất lượng và phân phối.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả.

Một số mẫu "viên Collagen" chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.