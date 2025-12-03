Nestlé hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Hợp tác chiến lược thúc đẩy nông nghiệp bền vững vì mục tiêu Net Zero

Theo đó, Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) được công bố trong buổi gặp gỡ và làm việc giữa lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) và ông Remy Ejel, Tổng giám đốc Nestlé khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi (Zone AOA) vào tháng 11, với nội dung hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp (bên phải) và ông Remy Ejel, Tổng giám đốc Nestlé Zone AOA (bên trái) tại buổi làm việc (Ảnh: Nestlé).

Đây là bước tiến mang tính chiến lược, thể hiện rõ niềm tin của Tập đoàn Nestlé đối với tiềm năng phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam như một động lực tăng trưởng chủ chốt tại khu vực Đông Nam Á.

Trọng tâm hợp tác gồm thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính góp phần tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của quốc gia. Đây là minh chứng cho cam kết chung của hai bên trong việc gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và tiến bộ xã hội, phù hợp với các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Cụ thể, với việc mở rộng áp dụng các phương pháp canh tác tái sinh, Nestlé và Bộ NN&MT đặt mục tiêu hỗ trợ nông dân nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, cải thiện năng suất, chất lượng và thu nhập bền vững.

Chương trình NESCAFÉ Plan, sáng kiến tiêu biểu của Nestlé trong hơn một thập kỷ qua, đến nay đã hỗ trợ hơn 21.000 hộ nông dân, tái canh 86.000 ha cà phê tại Tây Nguyên và đóng góp đáng kể vào việc giảm phát thải trong chuỗi giá trị cà phê.

Dựa trên nền tảng thành công này, MOU mới sẽ mở rộng phạm vi đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giống cây chất lượng cao cho nông dân, nhằm tiếp tục nâng cao sinh kế và tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh yêu cầu bền vững ngày càng tăng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động hỗ trợ nông dân, hợp tác giữa hai bên còn chú trọng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực và thúc đẩy chia sẻ kiến thức.

Bộ NN&MT và Nestlé sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo chuyên sâu nhằm cập nhật khung pháp lý mới về môi trường, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải và các thực hành nông nghiệp bền vững. Những sự kiện này quy tụ chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp, tạo diễn đàn thúc đẩy áp dụng mô hình sản xuất xanh trên diện rộng.

Song song đó, Nestlé triển khai chương trình thực tập dành cho sinh viên nông nghiệp tại khu vực Tây Nguyên, trang bị cho thế hệ lãnh đạo trẻ những kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững.

Đây được xem là một bước đầu tư dài hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, yếu tố then chốt cho tiến trình chuyển đổi nông nghiệp.

Trong khuôn khổ hợp tác với Bộ NN&MT, Nestlé sẽ triển khai chương trình thực tập dành cho sinh viên ngành nông nghiệp tại khu vực Tây Nguyên nhằm đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững (Ảnh: Nestlé).

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Nestlé nói riêng trong việc thúc đẩy các mục tiêu chung của Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ NN&MT và Nestlé Việt Nam khẳng định cam kết chung và lâu dài giữa hai bên trong việc hiện thực hóa các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và mục tiêu Net Zero năm 2050 của Việt Nam.

Đại diện Nestlé, ông Remy Ejel, Tổng giám đốc Nestlé Zone AOA, chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác này thể hiện cam kết đầu tư bền vững của chúng tôi tại Việt Nam và củng cố vai trò của Nestlé như một đối tác phát triển chiến lược.

Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế bền vững, phát thải thấp và hình thành thế hệ nông dân mới sẵn sàng chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh”.

Việt Nam - điểm tựa tăng trưởng quan trọng và trung tâm sản xuất chiến lược của Nestlé

Việc củng cố hợp tác giữa Nestlé và Bộ NN&MT diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận mức tăng GDP đạt 7,85%, tiếp tục nằm trong nhóm nền kinh tế năng động nhất châu Á.

Động lực tăng trưởng tích cực này góp phần nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Nestlé - tập đoàn luôn coi Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu.

Theo đánh giá của tập đoàn này, Việt Nam không chỉ là thị trường có sức tiêu thụ lớn mà còn là trung tâm sản xuất quan trọng của Nestlé ở cấp khu vực và toàn cầu. Sản phẩm sản xuất tại các nhà máy hiện đại của Nestlé tại Việt Nam đang được xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia, qua đó khẳng định năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hợp tác lần này phản ánh chiến lược của Nestlé Việt Nam trong việc gắn kết hoạt động sản xuất - kinh doanh với các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. Đây cũng là minh chứng cho hành trình chuyển mình của doanh nghiệp: từ một nhà sản xuất trở thành đối tác phát triển tin cậy, đóng góp trực tiếp vào tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Nestlé kiên định theo đuổi triết lý “Tạo giá trị chung”, thúc đẩy dinh dưỡng lành mạnh, phát triển nông nghiệp tái sinh và tương lai không rác thải.

Những nỗ lực này giúp hàng chục nghìn hộ nông dân có thu nhập ổn định hơn, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi cung ứng cải thiện năng lực vận hành và góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải của quốc gia.

Sự hợp tác giữa Nestlé và Bộ NN&MT, vì thế, không chỉ là thỏa thuận mang tính kỹ thuật mà là chiến lược dài hạn nhằm đồng hành cùng Việt Nam trên con đường trở thành nền kinh tế xanh, cạnh tranh và phát triển bao trùm hơn.

Với nguồn lực quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương và cam kết mạnh mẽ, Nestlé được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng giúp Việt Nam tăng tốc trong hành trình hướng tới Net Zero vào năm 2050.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác dài hạn, Nestlé Việt Nam tiếp tục thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão số 10, 11 và 13, doanh nghiệp đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hỗ trợ tiền mặt và sản phẩm thiết yếu cho các địa phương chịu ảnh hưởng, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.