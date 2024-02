Năm đầu niêm yết ở Mỹ, VinFast báo doanh thu 1,2 tỷ USD

Hãng xe VinFast (mã chứng khoán trên sàn Nasdaq: VFS), công ty thành viên của tập đoàn Vingroup, vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý IV và cả năm 2023 với kết quả đáng chú ý sau khi niêm yết tại Mỹ.

Cụ thể, tổng doanh thu đạt 10.418 tỷ đồng (tương đương 437 triệu USD) trong quý cuối năm 2023, tăng 26% so với quý trước đó và tăng 133% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung cả năm, hãng xe điện có tổng doanh thu 28.596 tỷ đồng (1,2 tỷ USD), đánh dấu mức tăng 91% so với năm trước đó.

Kết quả này đến từ việc bàn giao 34.855 ô tô điện trong năm tài chính 2023, tăng 374% so với năm trước. Riêng quý IV/2023, số lượng bàn giao là 13.513 xe, tăng 35% so với quý trước.

Mẫu VF 8 của VinFast (Ảnh: Vingroup).

Dù ghi nhận mức giảm nhẹ so với quý III/2023, số lượng xe máy điện được bàn giao trong quý IV vẫn tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm 2022, nâng tổng số xe bàn giao cả năm lên 72.468 chiếc.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, VinFast ghi nhận lỗ gộp quý IV là 4.174 tỷ đồng (174,9 triệu USD), và lỗ gộp năm 2023 là 13.164 tỷ đồng (551,6 triệu USD). Tuy vậy, biên lợi nhuận gộp cũng đã cải thiện đáng kể so với năm 2022, từ âm 82% xuống âm 46%. Biên lợi nhuận gộp quý IV cải thiện từ âm 82,6% xuống âm 40,1%.

Đến nay, tại Mỹ, hãng có 13 cửa hàng tại California và 6 đại lý tại 5 bang là Bắc Carolina, New York, Texas, Florida và Kansas, với 75 đại lý đăng ký tham gia mạng lưới.

Phía VinFast cho biết, trong năm tài chính 2024, hãng đặt mục tiêu cân bằng giữa tăng trưởng doanh thu và tối ưu hóa chi phí, dựa trên nền tảng tối ưu hóa chi phí sản xuất và vật liệu, đồng thời đầu tư chiến lược vào các thị trường tiềm năng trong khu vực.

VinFast đặt mục tiêu bàn giao 100.000 xe trong năm 2024 nhờ mạng lưới phân phối mở rộng, trên cơ sở triển vọng kinh tế vĩ mô tích cực hơn.