Giá xăng ngày mai có thể tăng tiếp

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 20/11. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ tăng tiếp.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới biến động trái chiều, gần đây có xu hướng tăng. Ngày 18/11, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 82,73 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 79,89 USD/thùng, giảm gần 1 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước tăng nhẹ khoảng 50-100 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể quay đầu giảm khoảng 100-150 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 18/11, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức 1.200-1.450 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng 2 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 26 lần, giảm 21 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 13/11, giá xăng E5 RON 92 tăng 160 đồng/lít lên 19.840 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 160 đồng/lít, lên 20.570 đồng/lít. Dầu diesel tăng 540 đồng/lít lên 19.860 đồng/lít, dầu hỏa cũng tăng 540 đồng/lít lên 19.930 đồng/lít; dầu mazut giảm 250 đồng/kg về mức 14.070 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 18/11, giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 1% khi thị trường vừa chịu tác động từ các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đối với Nga, vừa theo dõi các tín hiệu chính sách tiền tệ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, theo Reuters.

Việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì duy trì lãi suất cao đã làm dấy lên đồn đoán rằng Nhà Trắng có thể lựa chọn một người đứng đầu Fed có quan điểm nới lỏng hơn. Theo giới phân tích, kỳ vọng về mặt bằng lãi suất thấp có thể kích thích nhu cầu năng lượng, từ đó hỗ trợ đà tăng của giá dầu.

Bên cạnh kỳ vọng về chính sách, thị trường cũng tiếp tục dõi theo tác động từ các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil từ tháng 10.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt này đang gây sức ép đáng kể lên nguồn thu từ dầu mỏ của Nga và dự kiến sẽ dần làm giảm khối lượng xuất khẩu trong thời gian tới.

Trong báo cáo mới công bố, Goldman Sachs dự báo giá dầu sẽ tiếp tục xu hướng giảm đến hết năm 2026 do thị trường nhiều khả năng bước vào một chu kỳ dư cung kéo dài. Tuy vậy, ngân hàng này lưu ý rằng nếu xuất khẩu dầu của Nga giảm mạnh hơn, giá Brent hoàn toàn có thể phục hồi và vượt mốc 70 USD/thùng trong giai đoạn 2026-2027.

Theo dữ liệu Trading Economics, 11h30 ngày 19/11, giá dầu WTI giao dịch ở mức 60,54 USD/thùng, tăng 0,75% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng 0,45%, còn 64,68 USD/thùng.