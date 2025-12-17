Giá dầu thế giới thủng mốc 60 USD/thùng, giá xăng ngày mai dự báo giảm

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 18/12. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ giảm.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới giảm mạnh do lo ngại về nguồn cung. Ngày 16/12, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 75,72 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 74,64 USD/thùng, giảm 3-4 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể giảm tiếp khoảng 350-450 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm tiếp khoảng 600-700 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ giảm tiếp trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 16/12, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đang lên mức cao hơn 1.200 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ giảm 2 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 24 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 25 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 11/12, giá xăng E5 RON 92 giảm 210 đồng/lít về 19.160 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 380 đồng/lít, còn 20.080 đồng/lít. Dầu diesel tiếp tục giảm 230 đồng/lít còn 18.150 đồng/lít, dầu hỏa giảm 250 đồng/lít về 18.640 đồng/lít; dầu mazut giảm 40 đồng/kg về mức 13.390 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 16/12, giá dầu thế giới giảm xuống dưới mốc 60 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 5 - khi thị trường chịu tác động kép từ triển vọng hòa bình Nga - Ukraine và những tín hiệu suy yếu của kinh tế Trung Quốc, theo Reuters.

Nhà phân tích John Evans (PVM Oil Associates) nhận định, nếu các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc, giá dầu nhiều khả năng còn chịu áp lực giảm khi bước sang năm 2026, trong bối cảnh lo ngại dư cung gia tăng. Theo ông, giá dầu Brent có thể lập mức thấp mới trong năm, nhưng khó giảm xuống dưới 55 USD/thùng trước khi hết năm nay.

Các nhà phân tích của Barclays dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2026 vào khoảng 65 USD/thùng. Cùng quan điểm thận trọng, ông Tony Sycamore, chuyên gia thị trường của IG, cho rằng các số liệu kinh tế kém tích cực của Trung Quốc công bố đầu tuần này càng làm dấy lên lo ngại nhu cầu toàn cầu khó theo kịp đà tăng nguồn cung gần đây.

Dự trữ dầu thô của Trung Quốc được ghi nhận tăng mạnh trong tháng 11, lên mức cao nhất trong 6 tháng, khi lượng dầu nhập khẩu vượt xa tốc độ chế biến của các nhà máy lọc dầu.

Theo tính toán từ dữ liệu chính thức, lượng dầu dư thừa đạt khoảng 1,88 triệu thùng/ngày, gần gấp ba lần so với tháng 10 và cao nhất kể từ tháng 4. Xu hướng tích trữ này được đánh giá là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới nhu cầu dầu thô của Trung Quốc, qua đó làm gia tăng bất định đối với diễn biến giá dầu thế giới.

Theo dữ liệu Trading Economics, 1h ngày 17/12, giá dầu WTI giao dịch ở mức 55,44 USD/thùng, giảm 3,52% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng giảm 3,47%, còn 58,97 USD/thùng.