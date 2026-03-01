Mỹ-Israel tấn công Iran, giá vàng lên cao nhất gần 1 tháng

Giá vàng thế giới giao ngay tăng 94 USD, lên 5.278 USD/ounce - mức cao nhất kể từ phiên 30/1. Động lực chính đến từ căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran, cùng với việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Trả lời Reuters, ông Phillip Streible - chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures - cho rằng rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao và khả năng xảy ra hành động quân sự trong cuối tuần chưa được loại trừ, qua đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Trong nước, giá vàng sáng 28/2 tăng theo xu hướng thế giới. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá mua - bán vàng miếng tăng 3 triệu đồng mỗi lượng, lên 184-187 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm 28/2 tăng mạnh (Ảnh: Kitco).

Trước đó, Mỹ và Iran ghi nhận một số tiến triển trong cuộc đàm phán ngày 26/2, song chưa đạt được đột phá nhằm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xung đột. Sáng 28/2, quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động chiến dịch tập kích nhằm vào Iran.

Ở thị trường trái phiếu, lợi suất kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về mức thấp nhất trong 3 tháng, làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi. Tính riêng tháng 2, kim loại quý đã tăng gần 8%, đánh dấu tháng tăng thứ 7 liên tiếp.

Ông Streible nhận định mục tiêu tiếp theo của vàng có thể là 5.450 USD/ounce, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.120 USD/ounce. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 1 tăng nhanh hơn dự báo, làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể gia tăng trở lại trong các tháng tới.

Thị trường hiện định giá khoảng 42% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6.

Trên thị trường vật chất, lượng vàng Trung Quốc nhập khẩu qua Hong Kong trong tháng 1 tăng gần 70% so với tháng trước. Trung Quốc hiện là quốc gia mua vàng lớn nhất thế giới.