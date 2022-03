Mỹ dự kiến giải phóng 180 triệu thùng dầu chiến lược, giá dầu giảm mạnh

Mỹ dự kiến giải phóng 180 triệu thùng dầu chiến lược để hạ nhiệt giá dầu (Ảnh: Getty).

Ông Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch này vào cuối ngày hôm nay với khả năng mỗi ngày sẽ giải phóng khoảng 1 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược trong vài tháng nhằm hạ nhiệt giá dầu thô.

Giá dầu Brent lúc 17h chiều nay trên trang oilprice.com giảm hơn 5%, tức giảm 5,77 USD xuống còn 107,7 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ cũng giảm 5,33% xuống còn 102,1 USD/thùng.

Trong một báo cáo phát đi hôm nay, các nhà phân tích hàng hóa của Goldman Sachs cho biết việc Mỹ giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược sẽ giúp thị trường hướng tới sự cân bằng trong năm 2022 nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề thâm hụt cơ cấu.

"Điều này sẽ làm giảm lượng phá hủy cầu cần thiết do giá gây ra, cơ chế giúp tái cân bằng thị trường dầu hiện có lúc này do không có vùng đệm tồn kho và độ co giãn của cung", Goldman Sachs cho biết.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cũng cho rằng việc giải phóng tồn kho dầu không phải là nguồn cung cấp lâu dài cho những năm tới. Do đó, việc giải phóng này sẽ không giải quyết được vấn đề thâm hụt nguồn cung cơ cấu trong nhiều năm qua.

Nói với CNBC, ông Ed Bell, Giám đốc kinh tế thị trường của Emirates NBD, cho rằng bất chấp Mỹ dự kiến giải phóng một lượng dầu kỷ lục, giá dầu khó sụt mạnh ngay sau đó.

Theo ông, các thị trường vẫn sẽ tập trung nhiều vào nguồn cung trong tương lai và sự thiếu hụt từ Nga cũng như nguồn cung bổ sung từ OPEC+.

Tuy nhiên, về dài hạn, ông cho rằng đây là chiến lược khá mạo hiểm đối với Mỹ khi giảm kho dầu dự trữ quá nhiều. Lượng tồn kho sẽ giảm khi nhu cầu sử dụng nhiều hơn trong những tháng hè ở Mỹ.

Ông Bell cho biết thêm, nếu thị trường dầu duy trì thâm hụt cơ cấu trong một thời gian dài, việc giảm dự trữ dầu của Mỹ có thể "củng cố đà tăng giá của giá dầu" trong 12- 24 tháng tới.